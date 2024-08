Le Sneakers sporche tornano bianche: basta questo trucco in lavatrice | Nessuno lo conosce ma funziona

Scopri il trucchetto geniale per dare nuova vita alle tue sneakers bianche: da oggi, le macchie non saranno più un problema.

Le sneakers bianche sono uno di quei must have che non può mancare all’interno del guardaroba, sia maschile che femminile. La loro popolarità cresce sempre di più, anno dopo anno, riconfermandosi un evergreen che unisce generazioni.

Amate proprio per la loro versatilità, le sneakers bianche si abbinano a qualsiasi outfit, per questo sono l’ideale per chi vuole essere sempre alla moda, impeccabile, ma non ha molta voglia di studiare gli abbinamenti. Con un paio di queste scarpe ai piedi, sarai irresistibile e cool, sempre e comunque. Tuttavia, per avere un aspetto curato, è fondamentale che le sneakers conservino il loro bianco originario, altrimenti rischi di sembrare trascurato nello stile.

Il bianco è un colore che si sporca facilmente e che viene pulito con difficoltà, per questo occorre una manutenzione costante per mantenere le scarpe in buone condizioni, con il passare del tempo. Fortunatamente, però, abbiamo scovato un trucchetto che ti permetterà ti lavare le sneakers e farle tornare a splendere, in poche e semplici mosse. Ti basterà una lavatrice e qualche altro piccolo suggerimento, e il gioco è fatto. Ecco come fare.

Il tutorial per avere le sneakers sempre pulite

Per non rovinare i tuoi outfit e avere un aspetto curato, dalla testa ai piedi, è fondamentale che tu sappia come pulire le tue sneakers. Se hai già provato a farlo, ma con scarsi risultati, è perché non hai ancora testato il nostro metodo, veloce e infallibile. Molti sostengono le scarpe non vadano lavate all’interno della lavatrice, per timore che queste possano danneggiarsi, ma noi abbiamo trovato la soluzione che fa al caso tuo.

Ti basterà procurarti un paio di calzini, un sapone liquido in gel e della candeggina delicata per tessuti. Inserisci quest’ultima all’interno di ogni singola scarpa, aiutandoti con un tappino di sapone per detersivo. Dopodiché, inserisci le sneakers all’interno dei calzini e buttale in lavatrice. Aziona il lavaggio a 30 gradi, per circa un’ora e attendi per scoprire l’efficacia di questo trucchetto.

Sfatiamo i falsi miti

Spesso e volentieri, c’è chi sostiene che le scarpe da ginnastica non possono essere lavate in lavatrice. In realtà, quello che serve è solo un po’ di attenzione. Con le giuste accortezze, come la temperatura e il modo in cui queste vengono introdotte nel cestello, le sneakers non verranno affatto danneggiate.

Seguendo questo tutorial, semplice e veloce, passo dopo passo, potrai vedere tu stesso con che praticità e facilità le tue sneakers torneranno a splendere, come nuove.