Zodiaco: questi sono i Segni più vendicativi: meglio non far loro un torto o saranno guai

Scopri di più sui tratti tratti distintivi di alcuni segni dello zodiaco: attenzione a questi, perché sono i segni più vendicativi.

Scrutare per bene lo zodiaco, per scoprire le caratteristiche principali del nostro segno è un’usanza comune, che appassiona molte persone. Coloro che credono nell’astrologia, infatti, amano curiosare tra oroscopi, ascendenti e previsioni varie.

Sono molti quelli che accomunano determinati comportamenti e abitudini ai segni. Si dice che ci siano persone più combattive, persone più razionali, altre più estroverse e fumantine. Ma, per quanto riguarda i segni vendicativi, chi sono quelli che fanno fatica a mettere da parte i rincari?

Dopo aver scoperto i 5 segni più vendicativi dello zodiaco, dovrai fare attenzione a fare loro un torto, altrimenti saranno guai grossi. Secondo l’astrologia, infatti, alcuni segni sono più portati a serbare rancore rispetto ad altri, cercando vendetta. Ecco di chi si tratta.

Attenti a quei cinque

Uno dei segni che rientra nella classifica dei cinque segni più vendicativi è il Leone, governato dal Sole. Si tratta di un segno molto orgoglioso e fiero. Se viene rispettato e ben voluto, questo segno è tranquillo ma, come il vero re della foresta, se viene umiliato o disprezzato, è pronto a sfoderare tutta la sua ira. Non è in grado di nascondere il suo desiderio di rivalsa e, quando decide di vendicarsi, lo fa in grande.

Un altro segno che potrebbe essere al pari del Leone è il Capricorno. Un segno di terra, governato da Saturno, ambizioso e determinato. Una delle caratteristiche di questo segno è la sua capacità di programmare a mente fredda e con razionalità la sua vendetta, solo quando è davvero il momento di pareggiare i conti. Non è un segno che dimentica e quando decide di vendicarsi lo fa in modo mirato e intelligente, come un cecchino. Al contrario, l’Ariete è è il segno che agisce senza piani e programmi. La sua vendetta arriva come una doccia fredda, all’improvviso. È diretto e non pensa alle conseguenze, ma una volta che ha messo in scena la sua vendetta, l’Ariete si sbollenta in fretta e passa oltre, lasciandosi il torto alle spalle. Ma, vediamo ora quali sono i due segni che hanno il primato per essere più vendicativi.

La vendetta è un piatto che va servito freddo

Se hai a che fare con un Cancro, fai molta attenzione. Nonostante la dolcezza e l’affetto che caratterizzano questo segno, le persone nate sotto il Cancro sono molto vulnerabili al risentimento. Governato dalla Luna, quando viene ferito questo segno tende a chiudersi in se stesso, ma non dimentica il male che ha subito. Tuttavia, il Cancro non agisce d’impulso come l’Ariete, in quanto preferisce attaccare emotivamente, riportando alla luce le ferite del passato, in maniera del tutto delicata, sapendo esattamente come e dove colpire.

Il primato dei segni più vendicativi, però, lo detiene lo Scorpione. Governato da Plutone e Marte, il segno ama pianificare la sua vendetta in maniera subdola, ben pianificata. Attento a colpire e tradire uno Scorpione, perché si tratta di persone che preferiscono un approccio silenzioso e strategico, colpendo lì dove fa più male.