Perdere Peso non è difficile ma devi seguire 2 regole d’oro: solo così inizi subito a dimagrire

Rimettersi in forma non è mai stato così facile: fatti trovare pronta per la prova costume e inizia a perdere peso, con 2 semplici regole.

Perdere peso non è mai stato così facile. Chi passa la vita a combattere con i chili in più deve assolutamente provare a mettere in pratica queste due regole. Per rimettersi in forma e sentirsi meglio con il proprio corpo, non occorre, necessariamente, privarsi di tutto e sottostare a un regime alimentare durissimo e ristretto. Ciò che serve, piuttosto, è trovare il giusto equilibrio.

Purtroppo, infatti, le diete ipocaloriche, oltre a essere inefficaci e controproducenti, sono anche dannose per l’organismo. Il corpo, prima o poi, cederà alle eccessive restrizioni e tornerà a mangiare come prima, forse anche di più.

Per questo, è fondamentale seguire uno schema ben preciso, entrare in un concetto di perdita di peso che non è nocivo e tossico. Un dimagrimento repentino non fa altro che mettere il corpo sotto stress, rallentando il metabolismo, finendo, quindi, con l’ottenere il risultato contrario di quello che vorresti. Scopriamo, allora, come fare per perdere peso in maniera sana.

Step by step

I risultati più soddisfacenti e duraturi sono quelli che si ottengono step by step, un passo alla volta. Avere tutto e averlo subito non è certo un buon modo per ottenere qualcosa. Nella vita, occorre saper aspettare e solo chi è in grado di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo verrà ripagato. Se anche tu sei stanca di perdere peso velocemente, per poi recuperarne il doppio e hai deciso di puntare a un successo a lungo termine, devi assolutamente seguire queste semplici regole.

Innanzitutto, prima ancora di iniziare a mettere in pratica le due regole d’oro, dovresti imparare a seguire una buona abitudine, ovvero quella di appuntare tutto ciò che mangi nell’arco della giornata. Alle volte, mangiamo talmente poco o talmente tanto che neanche ce ne rendiamo conto. A farcelo notare, sarà poi la bilancia, che non darà i risultati sperati. Tenendo un’agenda alimentare, invece, potremmo monitorare le nostre abitudini, a tavola e fuori dalla tavola. Ebbene sì, spesso sono proprio gli extra a rovinare il nostro piano, quindi occorre tenere a bada anche quelli, mangiando solo gli snack che ci sono permessi, per uno spuntino sano ed equilibrato.

Le regole per la perdita di peso

Ma, le vere regole, che ti aiuteranno a perdere peso, sono molto più semplici di quello che credi. In realtà, si tratta solo di abitudini che ognuno di noi dovrebbe assumere, per una vita più sana. Per prima cosa, ricorda di non saltare mai i pasti. Non è rinunciando alla colazione o alla cena che perderai peso in maniera più veloce. Secondo gli esperti, infatti, saltare i pasti non fa altro che aumentare il senso di fame e ciò porta a mangiare in maniera incontrollata.

Se, da una parte, l’alimentazione è alla base della perdita di peso, dall’altra parte è importante anche iniziare a pensare ad altre cose, che possono fare la differenza. Difatti, è fondamentale dormire almeno sette ore a notte, per accelerare il metabolismo e svolgere regolare attività fisica. Raggiungendo il giusto compromesso tra cura del corpo e cura della mente, potrai notare degli ottimi risultati sulla bilancia, senza dover più incappare in diete restrittive e dannose.