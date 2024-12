Altro che Dolomiti: aperti gli impianti per sciare in Emilia Romagna | Boom di prenotazioni

Se non avete voglia di raggiungere le Dolomiti, andate a sciare in uno di questi impianti sciistici aperti in Emilia Romagna. Le prenotazioni sono in costante aumento.

Possiamo essere super presi dalla vita quotidiana, possiamo mostrarci ogni anno che passa sempre più Grinch nel periodo natalizio ma alzi la mano chi non si emoziona, anche solo per un secondo, a vedere la neve a Natale?

Nello scenario romantico per eccellenza di questo grande giorno che dovrebbe portare speranza nel cuore di tutti, i fiocchi di neve che fioccano nel panorama sono una cartolina perfetta come augurio di buone feste. Per questo motivo, sono molti che optano per questo genere di vacanza in questi giorni di festa.

Se quest’anno non avete voglia di raggiungere le Dolomiti, sappiate che questi impianti per sciare sono aperti in Emilia Romagna. Affrettatevi perché è boom di prenotazioni.

Qualche consiglio pratico per andare a sciare

Prima di svelarvi dove andare a sciare in Emilia Romagna, volevamo rilasciarvi qualche consiglio in merito a una tradizionale vacanza natalizia. Sono molte le famiglie che decidono di scartare i regali in qualche baita in montagna, circondati dal candore della neve bianca. Ovviamente la maggior parte dei turisti restano confinati proprio a questa definizione “turista”, sottovalutando il potere della montagna e soprattutto della neve.

Seguite dunque i consigli degli esperti e soprattutto andate sui monti con il giusto guardaroba, ricordatevi inoltre che un cane non può stare dalla mattina alla sera con le zampe a contatto della neve e soprattutto non improvvisatevi esploratori. Restate nelle piste sicure e non andate in luoghi considerati pericolosi e soprattutto a rischio valanghe. Infine, ricordatevi che tra i monti innevati è facilissimo perdere la strada, quindi siate sempre prudenti e rispettate le regole, soltanto così potrete passare finalmente il vostro felice “Bianco Natale”.

Dove andare a sciare in Emilia Romagna

Se quest’anno anche voi non volete rinunciare al Natale sulla neve e non avete tempo o i mezzi per raggiungere le Dolomiti, sappiate che c’è una soluzione proprio dietro casa. In Emilia Romagna, questi impianti per sciare sono aperti, motivo per cui c’è boom di prenotazioni.

Prendete quindi in considerazione le stazioni di Cerreto Laghi e quella dell’Alpe di Cusna a Febbio. Oltre ai prezzi abbordabili per i vari pernottamenti, sappiate che saranno molteplici le attività che potrete prenotare, come per esempio le lezioni di scii, snowboard e così via. Se interessati affrettatevi per non perdere la possibilità di restare ammaliati dal panorama mozzafiato mentre aspettate l’arrivo di Babbo Natale.