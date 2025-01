Conosci la Brazadela? Se sei romagnolo la mangi ogni mattina: questa è la ricetta tipica da provare

La ricetta della Brazadela, il dolce tipico romagnolo che piace a tutti e perfetto per una colazione da leccarsi i baffi.

La colazione è un momento speciale della giornata, un rito che ci accompagna con dolcezza verso i nostri impegni quotidiani.

Soprattutto in Italia, la tradizione della colazione affonda le sue radici in sapori genuini e ricette tramandate di generazione in generazione.

Ma cosa rende davvero unica la colazione in alcune regioni italiane?

Oggi ci addentriamo in una tradizione tipica romagnola, dove un dolce semplice ma straordinario è il protagonista indiscusso.

Una colazione squisita

In Romagna, la colazione è sinonimo di autenticità. Qui, la tavola del mattino si riempie spesso di dolci caserecci, preparati con pochi ingredienti ma con tanto amore. Biscotti, crostate e ciambelle rustiche sono solo alcune delle prelibatezze che fanno parte della tradizione locale.

Tra queste, spicca un dolce speciale, perfetto da gustare da solo o accompagnato da un buon bicchiere di vino per un’esperienza autentica. Un dolce semplice ma intramontabile, che racconta la storia di una terra ricca di sapori.

Come facevano le nonne

La brazadela, nota anche come ciambella romagnola, è un dolce unico nel suo genere: contrariamente a ciò che il nome potrebbe suggerire, infatti, non ha il classico buco al centro. La sua consistenza friabile e il sapore rustico la rendono perfetta per ogni occasione, dalla colazione alla merenda. Prepararla è semplice e richiede pochi ingredienti, ma il vero segreto è impastare con cura, proprio come facevano le nonne romagnole.

Ingredienti:

Zucchero 125 g

Farina 00 300 g

Uova 2

Scorza di limone: 1

Burro fuso 80 g

Lievito in polvere per dolci 8 g

Sale fino 1 pizzico

Per guarnire: latte, zucchero semolato, granella di zucchero

Per preparare la tua brazadela inizia sciogliendo il burro e lasciandolo raffreddare. Poi, uniscilo alle uova e amalgama con una frusta. In una ciotola mescola farina, zucchero, sale, lievito e scorza di limone. Aggiungi il composto di uova e burro, mescola e impasta a mano fino a ottenere un panetto omogeneo. Ora, dai forma a un filoncino, posizionalo su una teglia e spennella con latte. Guarnisci con zucchero e granella. Cuoci in forno ventilato a 170° per 40 minuti, girando la teglia a metà cottura: una volta pronta, la brazadela sprigionerà un profumo irresistibile. Buon appetito!