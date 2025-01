A Forlì continuano a bere come prima: al via il servizio di navette | Ti portano a casa dopo la serata

Una soluzione per godersi la serata senza preoccupazioni: ecco il nuovo servizio navette che ti riporta a casa a fine serata.

Forlì si distingue ancora una volta per iniziative che uniscono il piacere di una serata conviviale alla sicurezza stradale.

Con l’entrata in vigore delle nuove norme del Codice della Strada, sempre più severe nei confronti di chi guida dopo aver bevuto, molti cittadini hanno modificato le proprie abitudini per evitare rischi e sanzioni.

Ma una novità introdotta in città permette ora di godersi una cena o una serata in compagnia senza rinunciare alla sicurezza.

Un servizio navetta pensato per garantire tranquillità e comodità ai frequentatori del centro storico. Ma come funziona esattamente? Scopriamolo insieme.

Regole più rigide per chi guida

Dallo scorso 14 dicembre, le regole del Codice della Strada sono diventate più stringenti, soprattutto per chi guida dopo aver bevuto. Le sanzioni variano in base al tasso alcolemico rilevato: da multe e sospensione della patente, fino all’arresto e all’applicazione dell’alcolock per i recidivi.

L’obiettivo è chiaro: garantire la sicurezza di tutti sulle strade e ridurre drasticamente gli incidenti legati all’abuso di alcol. Tuttavia, queste norme hanno creato una certa tensione tra chi vuole trascorrere una serata spensierata in compagnia, specialmente nelle zone centrali della città.

Sicurezza stradale e qualità della vita

Per rispondere a queste esigenze, l’Osteria del FerroVecchio di piazza Dante Alighieri ha lanciato un servizio navetta pensato per i propri clienti. L’idea, nata dai titolari Endri Cuni e Alda Gega, è semplice ma efficace: un minivan da nove posti, gestito da un autista con tutte le licenze necessarie, preleva i clienti direttamente da casa e li riporta a fine serata. Il costo è di 10 euro a persona per la tratta di andata e ritorno, offrendo così un’opzione comoda e accessibile.

Il servizio, attivo durante gli orari del ristorante, è già stato accolto con entusiasmo e mira non solo a garantire la sicurezza, ma anche a valorizzare il centro storico di Forlì, rendendolo più vivibile e attrattivo. Grazie a questa iniziativa, i cittadini di Forlì possono tornare a godersi le serate senza preoccupazioni, con la certezza di rientrare a casa in totale sicurezza. Un esempio di come semplicità e innovazione possano convivere per migliorare la qualità della vita urbana.