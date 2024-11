Romina Power dimagrita: come ha fatto a perdere tutti quei chili | Questa è la dieta che ha seguito

Se anche tu sei alla ricerca di una dieta funzionale, quella di Romina Power fa al caso tuo: ecco come è strutturata.

Settanta tre anni e un fascino ancora intatto, quello di Romina Power, che non smette di avere una vasta folla di seguaci. La sua voce è inconfondibile, così come la sua presenza sul palco, imponente ma delicata allo stesso tempo.

La donna è stata amata anche per la sua relazione con Al Bano, con il quale ha registrato tantissimi successi, oltre che essere diventata mamma per ben quattro volte, di Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda.

Ma, nonostante il passare degli anni e nonostante le sofferenze cui la donna ha dovuto far fronte, come la scomparsa della sua primogenita e la fine del matrimonio con Al Bano, Romina non ha mai smesso di splendere. Alcuni suoi fan, inoltre, non hanno potuto fare a meno di notare una Romina Power dimagrita. Il segreto sta tutto in questa dieta, quasi magica. Ecco di cosa si tratta.

Il dimagrimento di Romina

Quando dobbiamo perdere dei chili, la prima cosa alla quale pensiamo è un digiuno prolungato, una riduzione esagerata delle calorie che assumiamo durante il giorno, ma queste azioni possono essere solo che controproducenti, specie se prese senza il parere di uno specialista. Romina, invece, ha seguito una dieta strutturata proprio sui suoi bisogni e sulle sue esigenze.

Ogni regime alimentare, infatti, andrebbe formulato sulla base della singola persona e non si dovrebbero mai prendere delle iniziative, senza prima aver consultato un dietologo. Romina, ovviamente, per perdere così tanto peso, si è rivolta a un professionista del settore, che ha saputo trovare la soluzione adatta a lei e alle sue particolari esigenze. A quanto pare, la donna aveva bisogno di una sorta di pulizia del colon, una depurazione dell’organismo. Per fare ciò, è passata attraverso un regime piuttosto rigido.

Bye bye chili di troppo

Con la dieta seguita dalla Power, perdere peso è davvero semplice, ma occorre costanza e determinazione, per portarla a termine. La cantante stessa, sul suo profilo social, aveva dichiarato di aver perso 6 kg in 12 giorni. Un risultato incredibile, che fa gola a tutti e che ha fatto avvicinare molti alla sua magica dieta.

La donna, per tornare in forma, ha seguito la dieta liquida. Questa consiste nell’assumere tutti i nutrienti e i pasti sotto forma di liquidi, come frullati, centrifugati, o succhi di frutta. Anche se questa dieta non ha uno schema fisso, consente comunque un rapido dimagrimento. Tutto questo, però, deve essere gestito da un medico specialista, che sappia controllare i tuoi parametri e trovare la strada più adatta a te.