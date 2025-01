La Via degli Dei è incantevole: parte dal centro di Bologna e arriva a Firenze | Quanto ci vuole per percorrerla tutta

Il fascino del turismo lento: alla scoperta della Via degli Dei, un’esperienza unica per chi cerca un contatto autentico con la natura e la storia.

Negli ultimi anni, il turismo lento ha conquistato il cuore di molti viaggiatori.

Percorsi naturalistici e pellegrinaggi, infatti, rappresentano un modo unico per riscoprire il territorio, immergendosi nella natura e nella storia.

Lontano dalla frenesia della vita quotidiana, questi viaggi offrono un’esperienza autentica, alla ricerca di sé stessi e delle tradizioni locali.

E tra i numerosi itinerari disponibili in Italia, uno spicca in particolare: la Via degli Dei, che si distingue per la sua bellezza e il suo significato storico.

Un intreccio di storia e natura

La Via degli Dei affonda le sue radici nell’antichità. Questo suggestivo cammino, che collega Bologna a Firenze, nasce come una via di comunicazione utilizzata dagli Etruschi per favorire i commerci tra le due regioni. Durante il periodo romano, il percorso fu consolidato con la costruzione della Flaminia Militare, una strada transappenninica i cui resti, datati al 187 a.C., sono ancora visibili lungo il tragitto.

Dopo essere caduta in disuso nel Medioevo, la Via degli Dei è stata riscoperta negli anni ’90 da un gruppo di appassionati escursionisti bolognesi, che hanno contribuito alla sua rinascita e al crescente interesse verso questa rotta storica.

Un’esperienza unica e autentica

La Via degli Dei si snoda per circa 130 chilometri, attraversando il crinale appenninico tra le valli del Setta e del Savena. Lungo il tragitto, si alternano panorami mozzafiato, borghi pittoreschi e punti di interesse storico, come i resti della Flaminia Militare. La Via degli Dei è diventata una delle mete preferite per gli amanti del trekking, grazie anche alle numerose strutture ricettive che oggi offrono accoglienza ai pellegrini.

Il percorso inizia nel cuore di Bologna, in Piazza Maggiore, e termina nella splendida Piazza della Signoria a Firenze. L’itinerario è suddiviso in tappe, con una durata complessiva che varia dai quattro ai sei giorni, a seconda del ritmo del camminatore e delle soste lungo il percorso. Un’esperienza unica, che combina natura, storia e tradizioni, e che invita ogni viaggiatore a rallentare e a godersi ogni passo del cammino.