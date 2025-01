“Se siete Emiliani l’avete riconosciuta”: è la torta della Nonna più facile che esista | Ti sentirai Chef per un giorno

Scopri come preparare la Torta della Nonna più facile che c’è, una ricetta emiliana semplice e gustosa che ti farà sentire un vero chef!

La cucina emiliana è ricca di tesori culinari, ricette tramandate di generazione in generazione che conservano sapori autentici e profumi di casa.

Tra queste spicca una torta semplice ma deliziosa: la torta emiliana.

Un vero e proprio simbolo della tradizione, facile da preparare e perfetto per ogni occasione.

Scopriamo quindi insieme come preparare una deliziosa torta emiliana, una ricetta semplice e gustosa che ti farà sentire come un vero chef!

Torta emiliana della nonna: gli ingredienti

La ricetta della torta emiliana che vi proponiamo oggi è quella della Nonna Adele. “Se siete Emiliani l’avete riconosciuta” è la frase con cui Emanuele Ferrari, noto content creator, ha presentato questa ricetta della tradizione sul suo profilo Instagram. La Torta di Riso della Nonna Adele, un dolce emiliano autentico, è perfetta per chi vuole portare in tavola un dessert ricco di storia e sapori genuini senza complicarsi la vita. Prepararla è facile e il risultato è garantito.

La forza della torta emiliana, infatti, sta nella sua semplicità: ingredienti di base che si trovano facilmente in ogni cucina. Per prepararla ti serviranno: 150 g di riso, 1 litro di latte, 1 pizzico di sale, 150 g di zucchero, 3 uova + 1 tuorlo, 4 cucchiai di Sassolino (un liquore tipico emiliano) e 1 limone grattugiato. Questi ingredienti, sapientemente combinati, creano un dolce soffice e aromatico, capace di conquistare chiunque al primo assaggio.

La ricetta della torta emiliana

La ricetta, condivisa da Emanuele Ferrari, è sorprendentemente semplice. Inizia portando a ebollizione il latte con un pizzico di sale, quindi cuoci il riso per circa 8-9 minuti. Lascia intiepidire, poi prepara il composto unendo lo zucchero, il Sassolino, le uova e il tuorlo al riso. Mescola fino a ottenere un composto omogeneo.

A questo punto, versa tutto in uno stampo, copri e lascia riposare per almeno 2 ore. Poi, inforna a 180°C per 45 minuti. Per un tocco finale, aggiungi zucchero di canna e qualche goccia di Sassolino prima di servire. La Torta di Riso della Nonna Adele non è solo un dessert, ma un tuffo nei sapori della tradizione emiliana. “Se siete Emiliani l’avete riconosciuta”, e se non lo siete, è arrivato il momento di scoprire questo gioiello della cucina emiliana. Buon appetito!