I migliori Arrosticini li trovi in Emilia-Romagna, altro che Abbruzzo: questo ristorante é diventato famosissimo

Forse non ci crederai, ma gli arrosticini più buoni non li trovi in Abruzzo: corri in Emilia-Romagna, questo è il ristorante che fa per te.

Gli arrosticini, per gli amanti della carne e del buon gusto, sono un piatto ricco di qualità, seppur semplice. La sua tradizione culinaria appartiene all’Abruzzo, ma in realtà c’è un ristorante dell’Emilia-Romagna rinomato soprattutto per questa specialità.

A rendere speciali gli arrosticini sono la carne di qualità con cui vengono preparati. Solitamente, infatti, si utilizza quella di pecora e ogni loro morso rimanda alla cultura pastorale abruzzese. Difatti, vi suonerà strano che il migliore ristorante arrosticini puoi trovarlo di Emilia-Romagna, ma è proprio così.

Questo luogo è diventato una vera e propria istituzione, proprio per questo piatto, amato da grandi e bambini. Nato come piatto povero, oggi è uno dei protagonisti delle tavole, quando si organizzano delle cene in compagnia a base di carne. Scopriamo insieme qual è il ristorante che sta facendo impazzire tutti.

La fusione di due tradizioni

Se sei alla ricerca di un luogo in cui assaporare i migliori arrosticini d’Italia, questo è il ristorante giusto per te. Attenzione, però, perché non lo trovi in Abruzzo, come verrebbe da pensare, bensì in Emilia-Romagna. Tuttavia, lo chef di questo locale è nato in Emilia, ma ha un cuore abruzzese. Si tratta di Andrea Chiarini, che ha fatto della sua passione e delle sue origini il suo marchio di fabbrica.

Lo chef ha cercato di portare in tavola i sapori della sua terra, creando il perfetto mix tra due tradizioni culinarie. Nel suo ristorante, potrai scoprire la vera cucina abruzzese, arricchita da qualche tocco innovativo, con tecniche di cottura all’avanguardia e uno sguardo sempre rivolto al futuro, senza mai dimenticare il passato. Non ci resta, allora, che scoprire qual è il nome del ristorante così rinomato per i suoi deliziosi arrosticini.

Uno tira l’altro

Se assaggerai gli arrosticini dello chef Chiarini, non riuscirai più a smettere. Sono un’esplosione di sapore e uno tira l’altro. A dirlo, sono anche gli utenti di TripAdvisor, che hanno lasciato delle recensioni davvero ottime al locale e al lavoro di Andrea. Il ristorante in questione non poteva che chiamarsi L’Arrosticino e puoi trovarlo a Reggio Emilia.

In questo modo, anche coloro che non vivono vicino l’Abruzzo e non hanno modo di raggiungerlo facilmente, potranno deliziarsi con una cena a base di arrosticini e lasciarsi trasportare da una tradizione centenaria. Qui, lo chef Chiarini ti offrirà la possibilità di assaggiare questi spiedini di carne in cinque versioni differenti, per venire incontro a qualunque esigenza e portare in scena un piatto diversificato, ma ben ancorato alla cucina del passato.