Alfonso Signorini: di quale malattia ha sofferto e cos’è la cicatrice che ha nella nuca

Il conduttore ed esperto di gossip si mette a nudo e rivela particolari inediti sulla sua malattia: cosa ha confessato Alfonso Signorini.

Se c’è qualcuno che può essere definito un esperto di gossip, quello è sicuramente Alfonso Signorini. L’uomo, oltre a essere giornalista, è anche un conduttore di successo ed è proprio a lui che, negli ultimi anni, la Mediaset ha deciso di affidare le redini del Grande Fratello, uno dei reality più amati dal pubblico a casa.

Anche quest’anno, sarà pronta a partire in quinta, per una nuova entusiasmante avventura. Anche se sono già diverse edizioni che conduce, ogni volta è sempre come la prima volta, perché ogni concorrente regala un’emozione diversa e Alfonso è pronto a viverle tutte e a farle vivere anche a noi, da casa. Al suo fianco, probabilmente, ritroveremo il celebre volto di Tg 5, Cesara Buonamici, nei panni di opinionista.

Nel frattempo, però, è già partita la corsa ai nomi di coloro che varcheranno la soglia della porta rossa, per entrare nella casa più spiata d’Italia. C’è chi parla di Lino, Maika e Alessia, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, pronti a ricreare un triangolo amoroso simile a quello dell’edizione passata, con Mirko, Perla e Greta. Ma, a quanto pare, l’unico nome davvero certo, almeno fino ad ora, è quello di Jessica Morlacchi, ex volto di Oggi è un altro giorno ed ex cantante dei Gazosa. Al momento, Signorini non si pronuncia e non conferma, né smentisce, le voci del web. Tuttavia, il conduttore è stato pronto ad aprirsi su un altro tema scottante della sua vita, rispondendo alle domande dei followers. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Tutta la verità di Alfonso Signorini sulla sua malattia

Chi segue Alfonso Signorini, sui social o in TV, si sarà reso conto che l’uomo ha una cicatrice abbastanza evidente dietro la nuca. Questo particolare ha destato la curiosità di centinaia di persone, che si sono interrogate sulla causa di questo segno. Di recente, però, è stato proprio Alfonso a svelare tutta la verità riguardo la cicatrice e ciò che ha dovuto affrontare.

Signorini parla della sua malattia, che lo ha colpito nel 2011, ma che ha lasciato in lui un segno profondo e non si riferisce solo alla cicatrice. Era la vigilia di Natale quando, il conduttore, scoprì di avere una grave forma di leucemia mieloide. L’uomo era in diretta a Kalispera!, il 23 dicembre e aveva come ospiti Sabrina Ferilli e Christian De Sica. A un certo punto, Signorini si accorse che non riusciva a smettere di sudare, tant’è che, a mezzanotte, il termometro segnava 40 di febbre. Terminata la serata, andò al San Raffaele di Milano per essere visitato e lì gli fecero tutti gli esami del casa e gli diedero un antipiretico, per poi mandarlo a casa. Il giorno dopo, però, fu contatto dall’ospedale e gli venne comunicato il responso. A causa della leucemia mieloide, Alfonso avrebbe dovuto iniziare immediatamente le cure. Questo periodo, per lui, non è stato affatto facile, ma oggi può mostrare con orgoglio la sua cicatrice.

Le altre disavventure di Signorini

Quella più in vista, tuttavia, non è l’unica cicatrice di Alfonso Signorini. L’uomo, infatti, ne ha anche un’altra, sempre dietro la nuca, dovuta al trapianto di capelli. Ad oggi, il conduttore è molto pentito di questo intervento, poiché non gli è rimasto nulla, se non la cicatrice.

Sul lato sinistro dell’occhio, poi, ne ha un’altra di cicatrice, dovuta a un attacco, nei suoi confronti, in un quartiere nella periferia a nord di Milano. In quegli anni, Alfonso vendeva enciclopedie porta a porta, ma quel giorno fu sfortunato, perché bussò a casa di un uomo che si spazientì facilmente e tirò in faccia il volume che gli aveva messo in mano.