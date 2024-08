Oroscopo Settembre 2024: Scorpione, Pesci, Bilancia e Gemelli tremate | Ecco cosa vi accadrà

L’estate sta finendo e alcuni segni zodiacali inizieranno con il piede sbagliato la nuova stagione: ecco cosa si prospetta.

Una nuova estate sta per giungere al termine, lasciando alle spalle bei ricordi, momenti indimenticabili. Ora, siamo finalmente pronti a dare il benvenuto a settembre, il mese di transizione, che ci riporta alla vita di tutti i giorni, costringendoci a fare a meno delle giornate trascorse in spiaggia, spensierati e felici.

E, visto che un nuovo mese sta per iniziare, non possiamo non accoglierlo con l’oroscopo, che svela molto su alcuni dei segni che non partiranno con il piede giusto. A quanto pare, infatti, Scorpione, Bilancia, Pesci e Gemelli avranno un bel da fare nei prossimi giorni.

Scopriamo insieme quali sono i segni zodiacali che godranno di maggiore fortuna e cosa dovranno aspettarsi, invece, quelli agli ultimi posti della classifica dell’oroscopo settembre.

La classifica di fine estate

Il mese di settembre creerà una netta divisione tra i segni dello zodiaco, perché alcuni avranno la possibilità di ricevere belle notizie e vivere un periodo ricco di novità, mentre altri dovranno fronteggiare giorni delicati e impegnativi. All’ultimo posto della classifica c’è lo Scorpione, che si troverà costretto a riorganizzare la sua vita, cercando nuove soluzioni. Il settore lavorativo non sarà rose e fiori, perché ci saranno poche occasioni di avanzamento, ma potresti sfruttare questa occasione per sviluppare nuove competenze e trovare delle valide alternative, quindi non lasciarti scoraggiare dai giorni no.

All’undicesimo posto, poi, troviamo i Pesci, che vedranno la fine di una storia importante, oltre ad avere dei rallentamenti per quanto riguarda i viaggi o lo studio. Una situazione di stallo che dovrà aiutarti, però, a farti riflettere, ad adattarti alle circostanze e a pensare più a te stessa e a chi ti circonda. Per quanto riguarda la Bilancia, invece, che si posiziona al decimo posto, ci saranno pessime notizie in termini economici. Sul lavoro, dovrai affrontare dei piccoli ostacoli e anche in amore ci sarà da discutere.

Problemi e conflitti per alcuni segni

Subito dopo la Bilancia, troviamo i Gemelli, al nono posto. Questo segno dovrà affrontare un problema a livello familiare, che porterà a una perdita di fiducia inaspettata e al bisogno di un supporto psichico per chi è più sensibile.

Ma, se da una parte questi sono i quattro segni che faranno più difficoltà ad avviarsi verso la nuova stagione, dall’altra parte quelli che occupano i primi posti della classifica saranno davvero fortunati. Sul podio, ci sono Leone, Capricorno e Ariete, che potranno gioire per le molte novità che si presenteranno nelle loro vite, da un amore, alla casa dei sogni, fino alla nascita di un bebè.