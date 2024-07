Trucco Estate: se sei già abbronzata non commettere questi errori | Il make up giusto è questo

Il sole bacia i belli e l’estate rende più raggianti: se hai il viso abbronzato, non abbondare con il make up, ma limitati a questi prodotti.

Quando arriva l’estate, non vediamo l’ora di prendere un po’ di sole per dare, alla nostra pelle, un sano colorito. Dopo mesi trascorsi davanti lo specchio, a cercare di camuffare il pallore invernale, finalmente possiamo vederci più raggianti, con una luce diversa.

Ovviamente, una buona protezione solare deve essere alla base, per permettere al viso di abbronzarsi senza rischiare che si formino macchie o rughe dovute alla prolungata esposizione ai raggi UV. Dopo aver raggiunto un buon livello di colorito, c’è chi prova a esaltare ancora di più l’abbronzatura con il make up, ma se non conosci i trucchi giusti, rischi solamente di ottenere un effetto poco naturale.

Per questo, ti suggeriamo tutti gli step e i prodotti da utilizzare, affinché il tuo viso risulti più radioso e il più a lungo possibile. Segui questa mini-guida make up e vivi la tua estate al massimo della tua bellezza.

Il make up giusto per i diversi gradi di abbronzatura

Partendo dal presupposto che non tutte le pelli si abbronzano allo stesso modo, iniziamo a valutare i prodotti più opportuni da utilizzare nel caso in cui l’abbronzatura sia lieve. In questo caso, non ti servirà cambiare fondotinta, ma ti basterà servirti di un buon bronzer, che andrà a riscaldare la base, evidenziando poi l’effetto sun kissedcon un blush, in crema o in polvere. Infine, dai un tocco finale con l’illuminante.

Con un’abbronzatura media, invece, opta per una BB cream o una CC cream, leggera e luminosa. Completa il look con un bronzer e con delle tonalità dorate, sia sugli occhi che sulle labbra. Non dimenticare, poi, l’illuminante dai toni caldi, per un effetto ancora più glow. Ma, vediamo ora qual è la combo make up perfetta per coloro che hanno una tintarella molto evidente.

L’effetto naturale vince su tutto

Se la tua pelle è già abbastanza abbronzata, non avrai bisogno di molti prodotti per risultare raggiante. Applica solo un po’ di correttore, nella giusta tonalità, sulla zona delle occhiaie e laddove ci siano imperfezioni, utilizza il fard e abbondante mascara, per esaltare lo sguardo. Infine, scegli un rossetto dalle tonalità vibranti e utilizza un illuminante in grande quantità, anche sul resto del corpo.

Quando la pelle è colorata dalla luce del sole, non c’è bisogno di utilizzare molti prodotti per brillare. L’effetto naturale, durante i mesi estivi, non ha paragoni e non è equiparabile a nessun make up costruito ed esagerato.