Al Bano: i figli vuotano il sacco sul passato in famiglia: “Ci faceva soffrire” | Colpa del gossip

I figli del tenore italiano parlano a cuore aperto riguardo un passato pieno di sofferenze: ecco cosa hanno rivelato gli eredi di Al Bano.

Al Bano Carrisi, oltre a essere un grande cantante di musica lirica è anche un grande papà. Dal matrimonio con Romina Power, il tenore ha avuto quattro figli, ovvero Ylenia, Yari Marco, Cristel e Romina Junior, mentre assieme a Loredana Lecciso ha concepito Jasmine e Albano Junior, detto Bido.

Una famiglia allargata quella Carrisi, che, tra alti e bassi, cerca di mostrarsi sempre unita e pronta ad affrontare anche i gossip più pungenti. Tuttavia, qualcuno dei figli ha rivangato il passato, portando a galla degli episodi di cui quasi nessuno era a conoscenza.

Non sempre essere eredi di un grande personaggio del mondo dello spettacolo è un privilegio. Alle volte, questi devono anche fare i conti con esperienze turbolente, momenti di vita quotidiana in cui il rumore delle voci sovrasta quello dei pensieri e della spensieratezza. Scopriamo insieme cosa hanno rivelato Jasmine, Bido e Yari, parlando a cuore aperto ai loro fan.

La famiglia Carrisi riunita sul palco

Di recente, ha avuto luogo il 41esimo appuntamento della Milanesiana, a Gatteo a Mare, dove Al Bano Carrisi è salito sul palco con tre dei suoi sei figli, ovvero Jasmine, Bido e Yari. Durante questo evento, il cantante è stato felicissimo di vedere parte della sua famiglia riunita, sul palco. Insieme parlano delle loro canzoni preferite, tra tutte quelle che hanno arricchito il patrimonio musicale di Al Bano.

Per Yari, una delle più belle è In controluce, insieme a Come ti desidero ed Evasione e realtà; Jasmine, invece, ama Tu per sempre, una canzone romantica e piena di sentimento. Il piccolo di casa, Albano Junior, confessa che le sue preferite sono La siepe e È la mia vita. E poi, c’è Il ballo del qua qua, nato per far divertire i figli e per far vivere loro un momento di allegria. Certo, di bei momenti ne hanno vissuti molti, ma ci sono stati anche momenti che incidevano negativamente sulle loro vite. Ecco cosa hanno confessato i tre figli di Al Bano.

L’infanzia in Spagna e il peso dei gossip

Solitamente, Al Bano partiva, insieme a suoi figli, verso la Spagna e qui ci restava dalla primavera fino a settembre-ottobre. I mesi vissuti all’estero, per i ragazzi, erano una sorta di ricarica, perché si tenevano lontani dai gossip e da tutto ciò che li feriva.

Le voci e i rumors hanno colpito, soprattutto, Yari e Jasmine, che hanno deciso di seguire la carriera artistica del padre, ma di farlo con la loro personalità e con i loro ideali. Bido, invece, non ha sofferto così tanto i gossip, perché è stato poco al centro dell’attenzione mediatica. Al contrario, il fratello maggiore Yari, riguardo il linciaggio mediatico, ha dichiarato apertamente che: “Ci faceva soffrire“. Non è affatto facile crescere come i figli di un grande cantante, ma può diventare più semplice imparare a vivere la propria vita, senza dare adito a chiacchiere insensate.