Samuel Peron: spunta la verità sull’addio a Ballando | Era tutto finto

Nuovi retroscena sull’addio a Ballando con le stelle, di Samuel Peron: ecco perché non vedremo più il ballerino nelle prossime edizioni.

Ballando con le stelle è uno show con quasi vent’anni di successi alle spalle. Questo programma televisivo ha rubato il cuore degli italiani, che amano vedere personaggi del mondo dello spettacolo mettersi in gioco, assieme a ballerini professionisti, con esibizioni davvero stellari.

Dal 2005 ai giorni nostri, al timone della trasmissione c’è Milly Carlucci, che ha visto alternarsi giurati e ballerini professionisti, nonché, appunto, i vip. La sua conduzione è stata un elemento centrale del successo e della longevità del programma. Nonostante, infatti, abbia quasi vent’anni, questo programma continua a registrare record di ascolti e non delude mai. Tuttavia, i fan più accaniti dovranno abituarsi a un’assenza inaspettata.

Pare, infatti, che Samuel Peron, ballerino professionista e coreografo italiano, non farà più parte del cast di Ballando con le stelle. Cerchiamo di capire il perché di questa decisione, scoprendo se è stata dettata dal volere dell’uomo stesso o se c’è lo zampino della Carlucci.

Un addio inaspettato

Samuel Peron ha partecipato a Ballando con le stelle fin dalla seconda edizione, dimostrando di essere un grandissimo ballerino, ma anche una magnifica persona. Si è sempre interfacciato benissimo con i vip che gli venivano affiancati e ha dato il massimo per questo show. Ed è proprio per tale ragione che la notizia del suo addio ha sconvolto i fan del programma e non solo.

A quanto pare, anche Milly Carlucci era molto affezionata al professionista, tanto da volerlo come concorrente nella quarta de Il cantante mascherato. Visti tutti i complimenti e gli apprezzamenti ricevuti dalla conduttrice in persona, sembra assurdo pensare che sia stata la donna a cacciare via Peron da Ballando con le stelle. Dietro questo abbandono, infatti, ci sarebbe tutt’altro motivo. Scopriamo insieme quale.

Cosa c’è dietro la decisione di Peron

Stando alle parole del ballerino, l’abbandono del programma sarebbe dovuto a questioni anagrafiche. Superati i quarant’anni, mantenere quei ritmi e quelle prestazioni era diventato più difficile. Sul web, però, non sono mancati i rumors, che hanno suggerito che tra Peron e la produzione o i membri del cast ci fosse qualche diatriba. Il ballerino non si è pronunciato al riguardo, ma ha spiegato ai suoi fan di avere voglia di buttarsi a capofitto in nuove esperienze.

Difatti, lo abbiamo ritrovato nei panni del naufrago, nell’Isola dei famosi, in cui ha dimostrato di essere tenace e determinato, anche lontano dalla luce dei riflettori e senza gli abiti del ballerino.