Elisa Isoardi si esercita nella danza e pensa a Ballando con le Stelle: Carolyn Smith le risponde così

Elisa Isoardi si fa trascinare dalla musica e ricorda i tempi di Ballando con le stelle: tra i vari commenti, spunta quello di Carolyn Smith.

Elisa Isoardi, oltre a essere una conduttrice molto apprezzata in casa Rai, è anche una donna dalle mille risorse. Lo ha dimostrato con l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove si mostra mentre balla uno dei tormentoni estivi.

Tra un passo di danza e l’altro, la donna appare felice e spensierata, energica e piena di vita. Balla una delle canzoni che stanno scalando le classifiche in radio e ripensa ai tempi di Ballando con le stelle. La conduttrice partecipò alla quindicesima edizione del programma, conquistando il quarto posto, assieme al suo compagno di ballo Raimondo Todaro.

Un’esperienza, questa, che ha portato alla luce il carattere combattivo e determinato di Elisa. La donna, infatti, si è rimboccata le maniche e ha provato a lungo, per ottenere dei risultati egregi. Da quel momento in poi, pare che la sua voglia di ballare non sia mai passata e lo dimostra il video che ha pubblicato su Instagram, in cui si scatena a suon di musica, insieme a Stefano Cecca e Ilaria Buioni. Ma, a saltare subito all’occhio dei fan della conduttrice, il commento di Carolyn Smith. Ecco cosa ha scritto la ballerina, giudice di Ballando con le stelle.

La donna oltre la conduttrice

Di recente, Elisa Isoardi ha parlato molto di sé, aprendosi come mai prima ad ora. La donna, infatti, ha rivelato di essere molto concentrata sul suo lavoro, il che la porterebbe a essere lontana da un’idea di famiglia. Per il momento, la conduttrice non se la sente di diventare madre, di avere un figlio da accudire e da crescere. È consapevole delle sue volontà e si è sentita libera di parlarne anche con la madre e con i suoi followers.

La donna, ora, si trova in un momento felice della sua vita ed è pronta a buttarsi a capofitto in nuove esperienze. Perché sono queste a far sentire viva una persona e ad aprire i suoi orizzonti. Come è accaduto con Ballando con le stelle, che ha dato a Elisa la possibilità di mostrarsi sotto un altro aspetto. E, ancora oggi, la conduttrice continua a ballare, tra i complimenti e le lusinghe dei suoi fan, e qualche parola di troppo della Smith.

Il post della Isoardi

I followers di Elisa Isoardi si sono scatenati sotto il suo post, nel quale la donna balla spensierata, in memoria dei vecchi tempi. C’è chi le ha scritto che è migliorata tantissimo negli anni, chi ha sostenuto che quell’edizione di Ballando con le stelle avrebbe dovuto vincerla lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

E poi, c’è il commento della ballerina e coreografa, nonché giudice del programma, Carolyn Smith che ha racchiuso il suo pensiero con un’unica parola: “Bravissima“. Diversi punti esclamativi digitati dopo la parola, come a voler gridare a gran voce quel complimento, che sicuramente avrà fatto piacere alla Isoardi.