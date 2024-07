Claudio Bisio: chi è sua moglie e perché la tiene sempre nascosta

Scopriamo insieme chi è la donna che condivide la vita con Claudio Bisio: ecco tutti i dettagli sulla moglie dell’artista.

Quasi 70 anni d’età e un’energia dirompente quella di Claudio Bisio. I suoi show comici e le sue apparizioni in Tv hanno fatto la storia, e, ancora oggi, c’è chi lo segue con grande piacere.

Conduttore, attore, comico, ma anche giudice, come nel caso di Italia’s got talent, Bisio è un uomo tutto fare, in grado di collezionare un successo dietro l’altro e di coinvolgere un pubblico vasto, di tutte le età.

Ma, nonostante sia così estroverso ed esplosivo, sul palco, nella realtà Claudio è parecchio riservato. Della sua vita privata, infatti, sappiamo ben poco. Quel che ci basta, però, è sapere che ha accanto una donna dalle mille risorse, intraprendente e lontano dagli eventi mondani. Scopriamo insieme chi è la moglie di Claudio Bisio.

Il fascino del comico

Claudio Bisio, al suo fianco, può vantare la presenza di una grande donna. Sua moglie è Sandra Bonzi, giornalista e scrittrice di successo. Insieme, i due hanno avuto Alice e Federico, e condividono oltre trent’anni d’amore. La Bonzi e suo marito si sono conosciuti a Milano, città dove lei si è trasferita per studiare e dove si è poi spostata definitivamente.

La donna si occupa di comunicazione e vanta un ottimo curriculum, per quanto riguarda la sua carriera giornalistica. Sia Claudio Bisio che sua moglie sono molto attivi sui social, ma si fa fatica a trovare scatti che li ritraggono insieme. Infatti, la coppia preferisce postare foto vaghe, immagini meno personali o frammenti della vita lavorativa, piuttosto che accendere i riflettori sulla loro intimità.

Autobiografia di coppia

Nonostante Bisio e sua moglie non si sbilancino molto sulle dinamiche che riguarda la loro coppia, hanno comunque deciso di scrivere una sorta di autobiografia, che ripercorre i momenti salienti della loro storia. L’opera è stata pubblicata nel 2008 e si intitola Doppio misto: autobiografia di coppia non autorizzata.

Tra di loro, la distanza creatasi per motivi di lavoro si è fatta sentire parecchio, ma i due hanno preso la palla al balzo, per creare una sorta di rapporto epistolare, che ha fatto da base al libro. Dalle pagine di questa opera, si evince che il loro amore è sbocciato nel 1987, dopo un’intervista che Sandra fece al comico, per conto di Donna Moderna. Da quel momento in poi, la loro relazione non ha fatto altro che intensificarsi sempre di più.