Autovelox: in questa città romagnola è pieno di colonnine | Migliaia di multe ogni giorno

Sono migliaia le multe ogni giorno che si registrano in questa città romagnola, in quanto gli autovelox non perdonano.

La questione degli autovelox ha da sempre generato molto malcontento in quanto a prescindere dal fatto omologazione, gli automobilisti non li hanno mai visti troppo di buon occhio. C’è da dire che per quanto sia difficile a volte, bisognerebbe sempre seguire i limiti di velocità.

Inoltre con l’introduzione del nuovo Codice della Strada, sono molteplici le pene a essere state inasprite, questo proprio per cercare di limitare le infrazioni che ogni giorno vengono commesse in abbondanza.

In questa città romagnola per esempio, è pieno di colonnine, per questo non stupisce il fatto che gli autovelox hanno segnato migliaia di multe ogni giorno.

La protesta dell’assessore su questi inasprimenti

Il nuovo Codice della Strada ha diviso l’opinione pubblica com’era palese intuire. C’è infatti chi è contento di questo inasprimento delle pene e chi invece ha mostrato parecchie perplessità in essa, precisamente su alcuni dettagli. Come per esempio la pena per chi viene colto in stato di ebbrezza.

Come contesta l’assessore con deleghe alla Polizia locale e alla Sicurezza Eugenio Fusignani: “Siamo tutti d’accordo sul fatto che l’alterazione da alcol sia pericolosissima, ma chiunque va a pranzo e beve un bicchiere di vino arriva a 0,5 grammi per litro. Con l’inasprimento delle pene bisognerebbe introdurre dei criteri diversi…”, mostrandosi preoccupato per il settore del turismo che potrebbe risentirne. Non si sa dunque se qualcuno risponderà alle sue perplessità o meno.

Autovelox in questa città romagnola

Come riportano da, il Resto del Carlino, c’è una città romagnola dove la massiccia presenza degli autovelox fissi, scatterebbero una foto ogni 5 minuti, portando migliaia di multe ogni giorno. Parliamo di Ravenna, dove soltanto nel 2024 sono state effettuate 101.099 sanzioni, il 45,8% in più rispetto al 2023, quando erano state “soltanto” 69.319. Nel 2022 però le multe a essere state presentate ai cittadini furono circa 50mila, come mai questa differenza?

Semplice, come riportano dal quotidiano, questo aumento sarebbe stato determinato dall’installazione di altri due autovelox, quello sulla Reale a Mezzano e quello in via Bellucci, dove per entrambi il limite di velocità è tarato sui 50km/h. Per il momento come rivela Fusignani non ci sarebbero in programma altre installazione di controlli della velocità, anche se comunque: “Attendiamo i decreti omologativi del ministero, abbiamo bisogno di certezze ulteriori in primis…”. Cosa succederà da adesso in poi è ancora presto per dirlo.