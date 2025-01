Grasso Addome dopo le feste: per rimettermi in forma uso solo il Chimicurri | Niente più Olio e sale

Come combattere il grasso addome con semplicità dopo le feste: la ricetta facile e veloce del Chimichurri, una salsa light super gustosa.

Le festività sono un momento di gioia, ma spesso portano con sé qualche “regalo” indesiderato, come il grasso addome. Tra pranzi abbondanti e dolci irresistibili, è normale che subito dopo le feste ci si senta appesantiti.

Fortunatamente, ci sono soluzioni naturali e gustose per aiutare il nostro corpo a ritrovare leggerezza.

Uno di questi è il chimichurri, una salsa argentina ricca di sapore e benefici: priva di calorie superflue come quelle presenti in olio e sale usati da soli, è perfetta per insaporire i piatti senza sensi di colpa.

Scopriamo quindi insieme la ricetta facile e veloce per combattere il grasso addome senza rinunciare al gusto!

Chimichurri, l’alleato contro il grasso addome

Il chimichurri, grazie alla sua combinazione di ingredienti naturali, può essere un valido supporto per chi desidera ridurre il grasso addome. Gli ingredienti principali del chimichurri sono ricchi di proprietà benefiche: il prezzemolo ha un effetto depurativo, il peperoncino stimola il metabolismo, mentre l’aceto aiuta la digestione.

Per preparare un gustosissimo chimichurri avrai bisogno di pochi e semplici ingredienti: 15 gr di prezzemolo, 3 spicchi di aglio, 2 peperoncini secchi piccoli, 2 cucchiai di origano secco, 2 cucchiai di timo secco, 1 cucchiaino di cumino in polvere, 1 cucchiaino di sale fino, 1 cucchiaino di pepe nero, 40 gr di olio extravergine d’oliva, 60 gr di acqua e 20 gr di aceto di vino bianco.

La ricetta perfetta del chimichurri

Il chimichurri è estremamente versatile e può essere utilizzato per accompagnare numerosi piatti, rendendoli più gustosi senza appesantirli. È ideale su carni magre alla griglia, come pollo o tacchino, perfetto con verdure al vapore o arrostite, e ottimo per insaporire legumi come ceci e lenticchie. Può essere utilizzato anche come condimento per insalate fresche o come tocco finale su una bruschetta integrale per uno snack leggero per combattere il grasso addome.

Preparare il chimichurri in casa è semplice e veloce. Ecco come fare. In una ciotola, mescola timo, origano e peperoncino sbriciolato, poi aggiungi il cumino, il pepe nero e gli spicchi di aglio schiacciati. Unisci il prezzemolo lavato e asciugato, il sale, l’aceto e l’acqua. Poi, versa l’olio extravergine di oliva e mescola fino a ottenere un composto uniforme. Lascia riposare il composto a temperatura ambiente per almeno un’ora per esaltarne il sapore et voilà, il tuo chimichurri è pronto per essere gustato. Buon appetito!