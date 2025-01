Patate croccanti: aggiungi un cucchiaio di questo nell’olio e vedrai | Mai fatte più buone

Se volete avere delle patatine fritte croccanti, nell’olio dovete mettere questo e non vi saranno mai venute più buone.

Le patatine fritte sono uno dei piatti più amati di sempre, in quanto vengono preparate praticamente in tutti gli Stati, anche se magari con modalità differenti. Alla fine è un piatto versatile, gustoso e anche delizioso che può arricchire una cena veloce con ospiti inaspettati.

L’accoppiata vincente: bistecca impanata e patatine fritte è uno di quei piatti con cui farete sempre bella figura, come con la pizza o la lasagna. Oggi giorno sono diversi i modo per cucinarle, c’è la friggitrice ad aria che viene in vostro soccorso, ma anche il forno e perfino il microonde.

Eppure, se volete cucinarle nella maniera tradizionale, nell’olio della frittura dovrete mettere un cucchiaio di questo prima di friggere le patatine e sentirete la differenza. Non vi saranno mai venute tanto buone come questa volta.

Come preparare le patatine fritte in maniera più light

Le patatine fritte sono deliziose, lo sappiamo tutti, è difficile trovare qualcuno a cui non piacciano. Purtroppo però, come succede spesso, il cibo quando è buono, raramente è dietetico o salutare se mangiato in abbondanza. Per questo motivo, ogni tanto potete concedervele, anche perché non si vive soltanto di privazioni.

In tutti gli altri momenti, potreste per esempio prepararle in maniera differente, per esempio in friggitrice ad aria, vi verranno sempre deliziose ma molto meno caloriche, così come acquistare le patatine da cuocere nel forno e addirittura in microonde. Quest’ultimo metodo è anche molto gettonato, in quanto semplicissimo. Tagliate le patate a fettine, immergetele in una ciotola di acqua fredda, asciugatele con un canovaccio, disponetele poi in un piatto per micro, cospargetele con un filo d’olio e cuocete per 4 minuti a 800 watt. Fate raffreddare e saranno pronte ad essere mangiate con amici e parenti.

Un ingrediente misterioso

Qualora vogliate invece cucinare le patatine fritte nella maniera tradizionale, aggiungete questo ingrediente nell’olio bollente e sentirete la differenza. A rivelare questo trucchetto è stato jhony.it sulla sua pagina Instagram, con quel video diventato virale nel giro di poco.

Aggiungete quindi un cucchiaio di farina all’olio prima di friggere e le vostre patatine non saranno mai state tanto croccanti e asciutte come adesso. Fateci sapere cosa ne pensate di questo trucchetto.