Darsena di Bellaria-Igea Marina: nuova clubhouse e rilancio per barche e turismo

Un progetto ambizioso: spazi rinnovati, servizi per diportisti e vivibilità urbana al centro della riqualificazione

La darsena di Bellaria-Igea Marina è al centro di un piano di rilancio ambizioso, con la costruzione di una modernissima clubhouse rivolta ai diportisti. L’idea prevede la valorizzazione del porto canale esistente – cuore storico della città – integrandolo con spazi funzionali e servizi in grado di attrarre appassionati di nautica, residenti e turisti.

Una clubhouse per la nautica moderna

Il progetto punta a realizzare all’interno dell’area portuale una struttura multifunzionale dotata di sala di accoglienza, spazi per incontri e formazione, servizi igienici adeguati e aree attrezzate per briefing e assistenza tecnica. Pensato per diventare punto di riferimento per i diportisti, il club house offrirà una base operativa qualificata, con Wi‑Fi, assistenza in banchina, carico‑scarico a norma e supporto alle piccole riparazioni. Gli ormeggi nel canale, già utilizzati da imbarcazioni da pesca e da diporto di medie dimensioni, beneficeranno di migliore organizzazione e accessibilità.

Impatto urbano e prospettive di sviluppo

Accanto alla riqualificazione nautica, la riorganizzazione della darsena sarà pensata per elevare la vivibilità del contesto urbano: passerelle pedonali migliorate, illuminazione serale, vie ciclo‑pedi‑abili e collegamento con la rete turistica cittadina. Si rafforza l’integrazione tra porto, locali affacciati sul canale e il centro, con l’obiettivo di creare un polo vivo e attrattivo per passeggiate, aperitivi, iniziative culturali ed eventi legati al mare.

Il masterplan, curato da architetti ed esperti locali, non include più un grande marina in mare aperto proprio per salvaguardare l’ecosistema e prevenire danni all’erosione: l’idea resta quella di restare su una scala contenuta ma efficace, con strutture pensate per 250–300 barche, in armonia con il porto storico.

In sintesi, la nuova clubhouse e la riqualificazione della darsena puntano a trasformare la zona in un luogo multifunzionale, dove nautica, turismo, cultura e socialità si incontrano. Un’operazione concreta per far vivere nuovamente quel tratto della città anche fuori stagione, rilanciando la vocazione marittima e urbana di Bellaria-Igea Marina.