Michelle Hunziker: nuovo amore all’orizzonte con un nome importante

La conduttrice riprende in mano la sua vita sentimentale, protagonista di scatti intimi con un manager milionario

Dopo un periodo di riservatezza amorosa, Michelle Hunziker sembra aver trovato un nuovo compagno. Scatti recenti la ritraggono in atteggiamenti affettuosi con Nino Tronchetti Provera, imprenditore milanese con un ruolo di rilievo nel settore della sostenibilità. I due sarebbero stati fotografati mentre passeggiano mano nella mano e si scambiano baci davanti agli obiettivi dei paparazzi, confermando così l’inizio di una relazione stabile.

Amore ritrovato e serenità evoluta

Secondo il settimanale “Oggi”, Michelle e Nino si frequentano da alcuni mesi. Già a febbraio era stato immortalato un momento di complicità al ristorante Bacaro di via Montenapoleone, seguito oggi dalle immagini che ritraggono il bacio pubblico, indice di un rapporto più maturo e consapevole. La showgirl, reduce da relazioni finite con Alessandro Carollo e Giovanni Angiolini, sembra aver scelto un partner dal profilo riservato e solido, capace di affiancarla con discrezione e rispetto della sua visibilità.

Chi è Nino e cosa rappresenta questa coppia

Nino Tronchetti Provera, 55 anni, è noto come fondatore di Ambienta, società di investimento specializzata nella sostenibilità, con uffici a Milano, Londra, Parigi e Monaco. Cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera (ex di Chiara Ferragni), rappresenta un partner di spicco nel panorama imprenditoriale italiano. La relazione con Michelle incarna un “amore maturo”, capace di armonizzare la notorietà della conduttrice con un equilibrio familiare e professionale.

In definitiva, Michelle Hunziker appare finalmente serena e pronta a condividere questo nuovo capitolo. Dopo le parole sul come evitare i paparazzi all’inizio di una storia – “incontri nei garage o su Airbnb” – questa volta ha scelto di mostrarsi libera e sorridente. Sarà l’inizio di una relazione solida e duratura oppure un momento di felicità condivisa? Per ora, la nuova coppia dello star system milanese ha già colpito l’attenzione del gossip con stile e discrezione.