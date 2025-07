Bellaria-Igea Marina Estate 2025: concerti, fuochi e intrattenimento per tutti

La Riviera si accende tra dj set, band live, spettacoli e magie in riva al mare fino all’autunno

Bellaria-Igea Marina si prepara a vivere un’estate piena di eventi e divertimento per tutte le età. Tra concerti al tramonto, spettacoli pirotecnici, mercatini e rassegne, la città romagnola conferma il suo ruolo di meta perfetta per chi cerca divertimento, relax e cultura.

Musica live e dj set sulla sabbia

Il Beky Bay torna protagonista con una line‑up di livello: concerti di Fast Animals and Slow Kids (18 luglio), Afterhours (26 luglio), e Baustelle (5 settembre) promettono serate coinvolgenti in riva al mare. A chi ama i ritmi electronic, ecco Pink Night – dj set all’alba – e le serate Baileando on the Beach e DJ set con Lucas, tutti appuntamenti perfetti per ballare sotto le stelle.

In più, il Bay Fest festeggia il suo decennale dall’8 al 10 agosto con band punk e rock internazionali al Beky Bay, tra cui Refused, Turbonegro e Madball. E non mancano i live settimanali nella piazza con la rassegna “Made in BIM”, tutti i martedì sera.

Spettacoli serali, mercatini e magia per famiglie

Il tradizionale evento della Notte Rosa, dal 20 al 22 giugno, trasforma la riviera in un palcoscenico diffuso tra sfilate, giocolieri, dj set e fuochi d’artificio a mezzanotte sul lungomare. Alle prime luci dell’alba, concerti con sax sulla spiaggia regalano un’atmosfera unica.

Ogni martedì e venerdì sera tornano i mercatini estivi tra artigianato, enogastronomia e artigianato, con aperture fino alle 23. Le famiglie possono divertirsi anche con il “Carnevale in Rosa” e attività per bambini durante la Notte Rosa, senza dimenticare il suggestivo appuntamento con la ruota panoramica e gli spettacoli di teatro di strada.

Infine, l’estate culmina con gli scenografici fuochi d’artificio di Ferragosto (14 agosto) e della Notte Rosa, da ammirare da Piazzale Capitaneria: uno show sinfonico tra cielo e mare.

Quest’anno Bellaria-Igea Marina si conferma palcoscenico ideale per un mix perfetto di musica, relax, famiglia e energia.