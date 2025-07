Oscar Farhadi a Bellaria: masterclass al Castello Benelli

Il due volte Premio Oscar incanta emergenti e appassionati durante la sua tappa in Riviera

Mercoledì 25 giugno il regista iraniano Asghar Farhadi ha portato la sua straordinaria esperienza cinematografica a Bellaria‑Igea Marina, tenendo una masterclass ospitata nel suggestivo Castello Benelli. L’evento, inserito nella programmazione culturale estiva, ha attirato l’attenzione di decine di appassionati, professionisti e studenti del settore.

Un maestro inaspettato sul territorio

Il passaggio di Farhadi in Riviera ha rappresentato un’occasione unica per gli aspiranti registi locali: due volte vincitore dell’Oscar e riconosciuto come uno dei cineasti contemporanei più influenti, ha condiviso i segreti del suo approccio narrativo, fondato sull’introspezione psicologica e sull’analisi delle relazioni umane.

Dialogo e ispirazione alla Torre

Nel cuore del Castello Benelli, Farhadi si è confrontato con i partecipanti alternando riflessioni sulle dinamiche famigliari – tema centrale delle sue opere – e consigli tecnici: dalla struttura delle inquadrature alla costruzione dei personaggi. I presenti hanno potuto porre domande di spessore, rendendo la sessione interattiva e stimolante, in linea con il suo stile inclusivo e diretto .

La masterclass di Asghar Farhadi ha trasformato Bellaria‑Igea Marina in un vero centro di cultura cinematografica, offrendo un momento formativo prezioso per giovani talenti. L’iniziativa conferma il valore della scelta organizzativa e regala alla Riviera un riflettore internazionale, capace di valorizzare l’offerta culturale locale.