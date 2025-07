European Tango Festival a Bellaria: passi di passione dal 26 al 29 giugno

Quattro giorni di ritmo argentino tra gare, workshop e serate milonghe al Palacongressi

Bellaria-Igea Marina ospita la 15ª European Tango Cup & Festival e la 7ª edizione del Metropolitano Tango Europe, un evento di portata internazionale per gli amanti del tango. Dal 26 al 29 giugno, il Palacongressi si trasforma in un vivace palcoscenico di emozioni, eleganza e arte del ballo.

Competizioni e spettacoli da non perdere

Il fitto programma include la prestigiosa European Tango Cup, valida come preliminare ufficiale per il Festival e il Campionato mondiale di Buenos Aires, affiancata dal Metropolitano con diverse categorie: Tango de Pista, Escenario, Vals, Milonga e Milongueros. Giudici e artisti di fama internazionale – come Juan Malizia, Manuela Rossi, Sebastian Bolivar, Cynthia Palacios e altri – guideranno semifinali e finali con cerimonia di premiazione. Le gara si tengono all’interno del Palacongressi, rendendo l’atmosfera professionale e coinvolgente per i partecipanti di tutta Europa.

Workshop, milonghe e cultura tanguera

Oltre alle competizioni, l’evento offre un’esperienza formativa completa. Le mattine e serate sono animate da workshop tenuti da campioni internazionali, seguiti da milonghe (serate danzanti) in stile autentico, animate da DJ e orchestre dal vivo come La Real Tango Orquesta. Le “beach milonga” sono momenti imperdibili, svolte sulla spiaggia al tramonto. Tutto il programma è pensato per chi ama vivere il tango a 360°, tra apprendimento, socialità e spettacolo