Ferrovie Dello Stato assume in Emilia-Romagna: ancora poche ore per candidarsi | Non vogliono laureati

Grandi notizie per chi sta cercando lavoro in Emilia-Romagna: Ferrovie dello Stato ha bisogno di personale e non richiedono la laurea. Ancora poche ore per potersi candidare.

Viviamo in un periodo molto delicato, dove non solo i rincari stanno facendo penare i cittadini italiani, ma anche la scarsità di offerte di lavoro, mette a dura prova la positività che molti cercano di avere per il futuro.

Per quanto possa essere difficile, come si dice: “la speranza è l’ultima a morire” e bisogna quindi concentrarsi su questo, senza mollare mai. Sono numerosi i concorsi e le offerte di lavoro che dovrebbero attivarsi per il prossimo anno, per non parlare delle posizioni aperte da grandi aziende come per esempio Poste Italiane, Ferrovie dello Stato e così via.

Ed è proprio in merito a quest’ultima che vogliamo riportarvi oggi un’importante notizia. Se state cercando lavoro, sappiate che l’azienda in Emilia-Romagna sta cercando personale, senza bisogno di essere laureati. Proseguite nella lettura e capirete.

Ferrovie dello Stato assume in Emilia-Romagna

Pensando di farvi cosa gradita, abbiamo deciso di farvi un regalo di Natale anticipato, riportandovi questa esilarante offerta di lavoro richiesta da Ferrovie dello Stato. Come avrete potuto intuire è fondamentale risiedere in Emilia-Romagna, quindi se abitate già in questa regione o pensate di trasferirvi, questo è il momento adatto per fare domanda.

Iniziamo col darvi qualche informazione: oltre alla residenza, come vi abbiamo specificato, viene richiesto il Diploma di scuola superiore di secondo grado. I candidati ritenuti idonei, verranno contattati per un colloquio finale e se superato, saranno convocati per una visita medica di controllo, attua a ritenervi idonei o meno allo svolgimento della suddetta mansione. Badate bene che se dopo questo step conclusivo, per qualunque motivo, doveste rinunciare al lavoro, dalle Ferrovie dello Stato vi chiederanno un rimborso ai danni del candidato, per sostenere i costi della visita medica svolta. Quindi leggete bene con attenzione e candidatevi solo se siete realmente interessati e soprattutto alla ricerca di un lavoro.

La data ultima per potersi candidare

Se siete alla ricerca di un lavoro e abitate in Emilia-Romagna, sappiate che Ferrovie dello Stato ha aperto le selezioni per la ricerca di Tecnici di manovra e condotta, con il diploma di scuola superiore. Tra le principali responsabilità che vi verranno richieste c’è sicuramente la capacità di eseguire attività di manovra per effettuare le procedure di composizione e scomposizione dei treni e ancora garantire un servizio sicuro, rispettando le varie direttive, nonché le varie tempistiche operative e tecniche e così via.

Per tutti coloro che saranno ritenuti idonei, l’assunzione sarà a tempo indeterminato con un’assunzione diretta dall’azienda mediante CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 22/03/2022. Infine, la sede di lavoro sarà a Bologna; avrete tempo fino al 18 dicembre 2024 per presentare la candidatura direttamente sul sito di FS, dove troverete tutti i dettagli della posizione richiesta.