Veicoli vietati a Bologna: se hai quest’auto non puoi più girare | Il piano sarà attivo fino al 2025

Ecco quali sono i veicoli vietati che non potranno più circolare a Bologna per il 2025. Gli automobilisti tremano, ma le misure sono state approvate.

La popolazione mondiale fa un uso ormai sempre più costante di automobili e di tutti quei veicoli a motore che puntualmente vengono monitorati per il controllo dell’aria. Ogni famiglia ha come minimo due auto se non di più, generando comunque smog e aumentando i livelli di inquinamento.

L’Agenzia regionale per la protezione ambientale, conosciuta anche semplicemente come Arpae, effettua dei controlli settimanali, in merito alla purezza dell’aria e ogni qualvolta questa viene compromessa, con valori superiori a quelli considerati standard, si attuano misure straordinarie.

Per il 2025 quindi, a Bologna non potranno circolare questi veicoli, per cercare di stabilizzare nuovamente la qualità dell’aria, che sappiamo tutti, quanto influisce con la qualità della vita in generale di ogni singolo cittadino.

Chi può circolare a Bologna

Bologna ha pubblicato il suo regolamento in merito al Piano Aria e a tutte le misure antismog attivate per cercare di contrastare questo fenomeno purtroppo sempre in forte crescita. Prima di rivelarvi chi non potrà circolare e per quanto tempo, vi sveliamo chi invece avrà il via libera.

Possono circolare, come possiamo leggere dal comunicato rilasciato sul sito del Comune: i mezzi elettrici, quelli ibridi, quelli che viaggiano almeno con 3 persone a bordo, 4 o più persone se omologati, o con almeno 2 persone (3 persone se omologati) con il car pooling. Infine gli autoveicoli dotati di sistema move-in possono circolare soltanto in settimana.

Divieto di transito per queste categorie di auto

È attivo il Piano Aria di emergenza, rilasciato dal Comune di Bologna, per cercare di riportare i livelli dell’aria sotto i livelli consentiti di buona salute. Detto ciò, fino al 31 marzo 2025, non potranno circolare questi veicoli:

Dal lun al ven dalle 8:30 alle 18:30, avranno il divieto di circolazione: i veicoli a benzina fino a euro 2 compreso, i diesel fino a euro 4 compreso, i benzina-metano e benzina-gpl fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1;

Tutte le domeniche ecologiche dalle 8:3 alle 18:30 avranno il divieto di circolazione: i veicoli diesel euro 5 e precedenti, benzina euro 2 e precedenti, gpl-benzina e metano-benzina euro 1 e precedenti e i ciclomotori e motocicli euro 1 e precedenti.

Inoltre ci saranno altri divieti in questi mesi: il divieto di utilizzare riscaldamento alternativo a biomassa inferiori alle 3 stelle, divieto di bruciare residui vegetali, salvo specifiche concessioni e così via. A ogni modo sul sito comunale troverete tutte le informazioni necessarie.