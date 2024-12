Corsa pazza per ordinare i Tortellini Bolognesi: solo due negozi hanno ancora disponibilità | C’è la fila fuori dal mattino presto

Ecco quali sono i due negozi che hanno ancora disponibilità per ordinare i mitici tortellini bolognesi, pronti in tempo da servire durante le feste natalizie. C’è la fila fuori fin dal mattino pur di averli.

Uno dei punti di forza di Bologna sono sicuramente i suoi tortellini, ma non solo, tutta la pasta fresca, ripiena o meno è un’eccellenza e un orgoglio italiano, diventato internazionale. Potremmo stare ore a osservare rapiti, le Sfogline, le signore addette a questo antico mestiere.

La rapidità con cui stendono la sfoglia e in questo caso farciscono e danno alla pasta quella tipica forma conosciuta da tutti, è impressionante. Per non parlare del gusto, in quanto la pasta fresca, che siano tortellini, tortelli, tagliatelle e così via ha un gusto totalmente diverso dai prodotti che si trovano confezionati in commercio.

Per questo oggi vogliamo parlarvi di due negozi, famosi per la loro produzione di tortellini bolognesi che accettano ancora prenotazioni per queste feste natalizie. I clienti fanno la fila dal mattino proprio per riuscire a rilasciare il proprio ordine.

I tortellini bolognesi con l’antica ricetta

I tortellini bolognesi li abbiamo provati tutti quanti almeno una volta nella vita, sia comprati al supermercato, sia nei vari ristoranti di zona. C’è da dire però che i più buoni sono quelli che si consumano direttamente nel capoluogo dell’Emilia Romagna. Nel corso degli anni, sono state molteplici le varianti della ricetta originale, meno uova, niente brodo, niente ripieno di magro ma di verdure, sostituzioni varie e così via.

Se però volete provare a degustarli nell’antica ricetta, dovrete seguire la procedura in maniera scrupolosa, aggiungendo la mortadella di Bologna, il prosciutto crudo di Parma e il parmigiano Reggiano DOP, tra gli ingredienti per il ripieno e soprattutto ricordatevi del brodo, è quella una delle peculiarità che si sposa perfettamente con questo primo delicato e gustoso.

Dove ordinare i tortellini

Se per queste feste natalizie avete una voglia pazzesca di consumare i famosi tortellini bolognesi, sappiate che in città ci sono due tra i negozi migliori che si occupano proprio di produzione di pasta fresca che ancora accettano ordini, tant’è che i clienti stanno facendo la fila fuori dal mattino, per potersi accaparrare le loro leccornie, rigorosamente fatte a mano. Stiamo parlando de, I famosi tortellini della Nonna e Pasta fresca Naldi. I primi spediscono anche in tutta Italia, quindi se non avete modo di recarvi direttamente nel capoluogo dell’Emilia Romagna, potrete consumarli dove preferite, con amici e parenti.

Vi riportiamo qualche commento pubblico rilasciato su Google, per farvi capire che non siamo noi che stiamo esagerando, ma sono i clienti che parlano. Per I famosi tortellini della Nonna dicono: “Tortellini più buoni che abbia mai mangiato! Ambiente molto familiare e amichevole…ci si sente a casa!”, mentre per Pasta fresca Naldi, l’entusiasmo è il medesimo: “Piccolo locale appena entri ti accoglie la vista del laboratorio dove preparano la pasta, gentilissimo e cordiale il personale. La pasta è davvero buona…”. Cosa state aspettando a inoltrare il vostro ordine?