Andrea Giambruno: quanti anni ha e come sono i rapporti oggi con Giorgia Meloni

Un tuffo nella vita dell’ex compagno di Giorgia Meloni, dopo la loro improvvisa rottura: tutto quello che devi sapere su Andrea Giambruno.

Dopo quasi dieci anni d’amore, la storia tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è giunta al termine. Il giornalista e conduttore televisivo, celebre anche per il suo lavoro, ormai è finito sulla bocca di tutti per via del modo in cui si è interrotta la sua relazione con il Presidente del Consiglio.

Nel 2016, è nata la loro unica figlia, Ginevra e tra loro sembrava andasse tutto bene, se non fosse che, lo scorso anno, è venuto fuori uno scandalo che li ha travolti e li ha divisi, inevitabilmente.

Fino a qualche tempo, Giambruno non si era mai pronunciato al riguardo, ma ora, ospite a Dritto e Rovescio, ha deciso di affrontare la situazione e ha lasciato tutti i telespettatori di stucco. Oltre a scoprire qual è l’età di Andrea Giambruno, cerchiamo di capire anche come sono i rapporti oggi, a distanza di un anno dalla rottura, con Giorgia Meloni.

Andrea Giambruno età e verità

Andrea Giambruno, oggi, ha quaranta tre anni, ma ne aveva poco più di trenta quando ha conosciuto Giorgia Meloni e ha intrapreso una relazione con lei. Probabilmente, entrambi pensavano che la loro storia sarebbe durata in eterno, perché dal loro amore è nata anche Ginevra, ma le cose non sono andate come previsto. Lo scorso anno, i loro rapporti si sono chiusi bruscamente. A comunicarlo, era stata la Meloni stessa, attraverso un post su Instagram, dove rivelava che le loro strade si erano divise da tempo e che dovevano, solamente, prenderne consapevolezza e accettarlo. Nonostante questo, aveva scritto di continuare a difendere ciò che erano stati, la loro amicizia e il loro amore, che aveva dato il frutto più bello, una bambina di sette anni che ama il papà.

In questo lungo messaggio, Giorgia Meloni ha fatto anche un velato riferimento alla vicenda di Striscia la Notizia, che aveva mandato in onda un fuorionda di Andrea Giambruno, nel quale faceva battute pesanti e a sfondo sessuale a una collega, dietro le quinte del programma di Rete 4. Le parole del giornalista hanno fatto parecchio scalpore, ma la Meloni ci ha tenuto a sottolineare che non sono state queste a indebolirla o a farla vacillare. Ma, vediamo come stanno, oggi, le cose tra i due.

Il rapporto tra Giambruno e la Meloni, oggi

Di recente, Andrea Giambruno è stato ospite a Dritto e Rovescio, programma nel quale si è aperto a delle confessioni inimmaginabili. A distanza di tempo, ha deciso di pronunciarsi riguardo la vicenda dei fuorionda, tirati fuori dalla trasmissione di Antonio Ricci. L’uomo, ad oggi, è molto rammaricato al riguardo, perché sente di non essere stato in grado di difendere il suo nome e la sua famiglia. Ha confessato di aver provato imbarazzo per se stesso e di aver sentito la sua vita andare in mille pezzi.

Sa bene che pagherà le conseguenze di quelle affermazioni poco carine nei confronti di una collega, ma non si scoraggia ed è pronto a tornare in scena, sperando di essere giudicato, questa volta, solo per il suo buon operato. In ogni caso, sui rapporti con Giorgia Meloni, al giorno d’oggi, sembrerebbero essere buoni. Insieme hanno una figlia, che vogliono rendere felice in ogni modo e non farle pesare il fatto che, a distanza di quasi dieci anni, hanno deciso di separarsi. Per la Meloni, Andrea è un buon padre e questo è ciò che conta davvero.