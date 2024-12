Valeria Marini: come sta oggi la sua mamma Gianna dopo la truffa subita

La mamma di una delle showgirl più esplosive della televisione italiana coinvolta in una truffa: ecco come sta Gianna, madre della Marini.

Valeria Marini, senza ombra di dubbio, è conosciuta da tutti, ma, forse, un po’ meno conosciuta è la mamma Gianna Orrù. In realtà, la donna è stata parecchio sulla bocca di tutti noi, ma non per ciò che crediamo.

Nonostante sua figlia sia una vera star, mamma Gianna aveva cercato di mantenere un basso profilo, almeno fino a poco tempo fa, quando è stata vittima di una truffa terribile. A raccontarlo, è stata proprio lei, in Storie Italiane, assieme al suo avvocato, ma anche la Marini ne ha parlato in diverse trasmissioni, soffermandosi anche sull’attuale rapporto con la donna.

Scopriamo insieme che tipo di truffa ha subito Gianna e, soprattutto, come sta oggi, dopo un periodo turbolento. Sapere cosa ha dovuto affrontare la donna ti lascerà senza parole.

Il rapporto tra Valeria Marini e sua mamma

Di recente, la Marini è stata ospite nel salottino di Monica Setta, in Storie di donne al bivio, dove si è lasciata andare a intime confessioni, parlando anche delle sue relazioni familiari, specie del rapporto che c’è, attualmente, tra lei e sua madre Gianna. Purtroppo, quest’ultima si è ritrovata coinvolta in una truffa che ha innescato, in lei, un forte dolore, che l’ha portata a chiudersi in un doloroso isolamento.

Valeria Marini è sempre stata molto legata alla sua mamma, ma pare che questo evento abbia messo in discussione anche il loro rapporto. Mamma Gianna sarebbe caduta nella trappola di un finto broker, che le avrebbe sottratto, con l’inganno, 350mila euro, per un investimento bitcoin. Peccato, però, che non si è trattato di null’altro se non che di una truffa in pieno stile. Ma, è proprio il caso di dire che oltre al danno anche la beffa, perché la signora Orrù è rimasta tremendamente colpita dalla vicenda, tanto da allontanare persino sua figlia Valeria.

Gianna Orrù dopo la truffa

Tantissimi anni fa, era stata proprio Gianna Orrù a salvare Valeria Marini da un uomo violento. Questa volta, probabilmente, la showgirl voleva ricambiare il favore e salvare la madre da quella che aveva tutte le caratteristiche di una truffa preannunciata. Invece, purtroppo, non ci è riuscita. La mamma si è lasciata abbindolare da false promesse e ha ceduto al fascino di un truffatore.

Quando la Marini ha scoperto cosa fosse accaduto, ha cercato in ogni modo di recuperare i soldi, mentre mamma Gianna si accusa di aver pagato la sua ingenuità e la sua presunzione. Rimpiange il fatto di non aver ascoltato sua figlia, di non essersi fidata della sua intuizione. Per questo, i rapporti tra le due si sarebbero raffreddati. Oggi, la signora Orrù è ancora parecchio turbata dalla vicenda.