Caterina Balivo: chi è e cosa fa nella vita la sua famosissima sorella Sarah

Tutti conosciamo l’acclamatissima Caterina Balivo, ma tutti si stanno chiedendo chi sia Sarah, sua sorella: scopriamone di più insieme.

Caterina Balivo ha riscosso moltissimo successo, nel corso della sua carriera ancora all’attivo. I programmi ai quali la donna ha preso parte e quelli di cui ha preso le redini, sono molto amati dal pubblico a casa, che riconosce in lei una grande simpatia e spontaneità.

Nonostante sia popolarissima, in TV, la Balivo è sempre molto riservata sulla sua vita privata. Ci tiene a tenere la sua famiglia e i suoi cari lontani dalla luce dei riflettori e lontani da ogni possibile rumors. Tuttavia, con la sorella Sarah il discorso è diverso, perché anche la donna, di per sé, gode di una certa fama.

Pubblicando uno scatto in sua compagnia, Caterina ha risvegliato la curiosità di tutti i suoi followers, che sono andati alla ricerca di notizie riguardo la donna. Nessuno, però, avrebbe mai immaginato che la sorella minore della Balivo ha già una certa notorietà. Scopriamo insieme di cosa si occupa Sarah.

Chi è Sarah Balivo

Sarah Balivo, che compare tra gli scatti che Caterina ama pubblicare sui suoi profili social, insieme a quelli con il marito Guido Maria Brera, è parecchio famosa sul web. La sua professione è quella di architetto e designer, ma è sul mondo online che si sta facendo conoscere parecchio, raggiungendo oltre 59.000 followers su Instagram. A regalarle questo successo è stato, soprattutto, il blog iconsiglidisarah.it, sul quale ama dare delle dritte sull’arredamento per interni.

Inoltre, la donna ha anche scritto un libro, pertinente ai temi trattati sul blog. Trentasei anni e un fascino davvero ammaliante il suo, che somiglia alla sorella, soprattutto nei modi di fare, nella determinazione e nella tenacia che impiegano per raggiungere i loro obiettivi. Sul suo blog, scrive che ha sempre ammirato le persone eleganti, di poche parole. Così come nella vita, anche nel design occorre trovare il giusto compromesso tra positività e leggerezza, tra forma e funzione. Tutto ruota attorno all’equilibrio e lei, che si occupa di arredare case e soddisfare i desideri della gente, lo sa molto bene. Ma, forse, se il suo viso non ti è affatto nuovo è perché ha partecipato anche a un celebre programma.

La celebrità di casa Balivo

Sarah Balivo ha dedicato la sua vita alla sua professione, amando alla follia il suo lavoro. Nel 2018, però, ha deciso di assaporare la luce della ribalta con Pechino Express. La donna ha partecipato in coppia con Sara Ventura, sorella minore di Simona, formando il team Le Sare. Nonostante questa apparizione in TV, però, Sarah ha voluto concentrarsi su tutt’altro, rispetto a sua sorella Caterina.

Quest’ultima, da parte sua, non ha potuto fare a meno di affidare a sua sorella la progettazione e la realizzazione dell’arredamento della sua casa romana. Fiera del lavoro di Sarah, Caterina ama condividere scatti che ritraggono alcuni dettagli della sua dimora, studiata alla perfezione per venire incontro ai suoi gusti e a quelli della sua dolce metà.