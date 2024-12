Raffaella Mennoia: quanti anni ha e dove vive il braccio destro di Maria De Filippi

L’avete vista sempre al fianco di Maria De Filippi, ma ora scopriamone di più sulla sua vita: ecco i dettagli su Raffaella Mennoia.

Maria De Filippi è una delle regine indiscusse di casa Mediaset. I suoi programmi sono un vero successo e tutto ciò che tocca lo trasforma in oro. Tuttavia, non ci soffermiamo quasi mai sul team che ha alle spalle, che la segue e che le permette di portare a compimento tutti i suoi progetti.

Anche se è una conduttrice di tutt’altro livello, anche la De Filippi ha bisogno di un braccio destro e lo ha trovato proprio in Raffaella Mennoia. Una donna solare, che vediamo apparire in molti dei programmi di Canale 5 e che, da anni, è al fianco di Maria.

Raffaella esordisce, sul piccolo schermo, nel lontano 2000, nei panni della postina di C’è posta per te. Da allora, di strada ne ha fatta parecchia e potrebbe essere fiera di sé, guardandosi indietro. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla vita della Mennoia, andando a svelare la sua età e la sua città di residenza. Inoltre, faremo anche un tuffo in quelle che sono state le sue relazioni amorose.

Amiche fuori e dentro il set

Data la loro lunga conoscenza, Maria De Filippi e Raffaella Mennoia sono diventate l’una il supporto dell’altra. La conduttrice si fida cecamente di lei, tanto da affidarle compiti importanti, relativi a tutte le sue trasmissioni di successo. È la donna a essere responsabile di Uomini e Donne ed è sempre lei a diventare autrice di Temptation Island. Oltre a questi suoi ruoli di spicco, la donna ha potuto assaporare anche la carriera d’attrice, recitando, in passato, in fiction come Carabinieri, Grandi Domani e Distretto di polizia.

Ora, però, la Mennoia è completamente concentrata su Canale 5 e sui progetti che Maria De Filippi le affida. Le due, però, sono amiche anche fuori dal set. In molto occasioni, sono state pubblicate foto che le ritraggono in vacanza insieme, con Gabriele, figlio della De Filippi e di Costanzo. Inoltre, al funerale di quest’ultimo, Raffaella era accanto a Maria, così come ogni altro giorno della sua vita.

Raffaella Mennoia: dettagli sulla sua vita

Dal 2007 al 2013, Raffaella è stata impegnata sentimentalmente con Jack Vanore, prima tronista e poi opinionista di Uomini e Donne. Terminata la loro relazione, però, hanno mantenuto comunque ottimi rapporti, proprio come due persone mature, che sono cresciute all’interno dello stesso contesto, ovvero il dating show della De Filippi. In seguito, a farla credere di nuovo nell’amore, ci ha pensato Alessio Sakara, conduttore di Tu si que vales, al fianco di Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni.

Dal 2017, i due hanno intrapreso una bellissima storia d’amore. Insieme, vivono a Roma e convivono con Saki, il cane famoso al pubblico di Canale 5, per le sue apparizioni nei programmi di Maria. Giunta all’età di cinquant’anni, la donna sembra ancora una bambina. Per Raffaella, il tempo pare non passare mai e conserva la bellezza degli esordi in TV.