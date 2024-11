Muy Mucho arriva a Torino: stile mediterraneo e sostenibilità in Via Garibaldi

Una nuova esperienza di shopping arriva a Torino, tra profumi mediterranei e design sostenibile.

Un angolo di Barcellona nel cuore di Torino

Il 1° novembre, il marchio catalano Muy Mucho apre il suo primo negozio in Piemonte, precisamente in via Garibaldi a Torino. Con questa nuova apertura, la catena, specializzata in decorazioni e accessori per la casa, porta in città il suo inconfondibile stile mediterraneo, unito a un’attenzione particolare per il recupero e la sostenibilità. I 140 metri quadri del negozio accolgono i visitatori in un ambiente suggestivo, impreziosito da un soffitto a cassettoni del ‘600, perfetto sfondo per le tonalità pastello e le collezioni uniche che hanno già conquistato metà del mondo.

Sostenibilità, artigianalità e un tocco natalizio

Muy Mucho si distingue per l’uso di materiali riciclati e fibre naturali. Tra i prodotti spiccano candele profumate, cesti intrecciati, tessili per la casa con motivi iberico-provenzali, e mobili realizzati con legni recuperati da vecchie navi. Con l’arrivo del Natale, il negozio si arricchisce di decorazioni festive, come funghi in origami, stelle luminose e casette in ceramica che creano un’atmosfera magica.

In occasione dell’apertura, Muy Mucho regalerà un mini mikado Cherry Blossom, fragranza simbolo del marchio, ai primi clienti. “Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza in Italia e offrire prodotti che rendano ogni casa accogliente,” dichiara David Monné, CEO del brand.

Muy Mucho si propone non solo come un negozio, ma come un’esperienza sensoriale capace di trasformare ogni abitazione in uno spazio unico e confortevole.