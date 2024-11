Chi sono gli Youtuber italiani più famosi: sono re e regine del web | Quanto guadagnano ogni mese

La figura degli Youtuber si è espansa a macchia d’olio: scoprine di più sui loro guadagni mensili, rimarrai a bocca aperta.

Se, fino a una decina di anni fa, era impensabile diventare famosi senza passare per la televisione, oggi basta solo lo schermo di un cellulare. Lo sviluppo della tecnologia e la nascita, e diffusione, dei social, hanno portato a rivalutare l’idea di successo. Oramai, i volti più famosi non sono più quelli che vediamo nei film, ma quelli che vediamo su Instagram, TikTok e, in particolare, YouTube.

Giovani, soprattutto, che dedicano ore della propria vita alla creazione di contenuti per i loro followers. Lanciato nel 2005, da Google, YouTube ha dato modo a tantissime persone di esprimersi e di farsi conoscere per le proprie passioni, e i propri talenti. Qui su ci trovi davvero di tutto, dai contenuti musicali, ai video tutorial per ogni genere di cosa, video divertenti.

Sempre più giovani passano del tempo a guardare questi contenuti e sempre più giovani si ingegnano per crearli. Anche in Italia, il fenomeno degli youtuber si è espanso a macchia d’olio. Tra visualizzazioni e numero di seguaci, i loro guadagni sono da capogiro. Scopriamo insieme a quanto ammonta uno stipendio degli youtuber italiani.

Come monetizzare YouTube

Se, qualche volta, è venuto in mente anche a te di provare a pubblicare qualche video, per diventare virale e spopolare sul web, probabilmente devi sapere per certo come si fa a guadagnare con YouTube. Non basta buttare lì un contenuto e sperare che venga visto da quanti più utenti possibili. Dietro, c’è un lavoro molto più impegnativo e studiato. Le vere entrate degli youtuber professionisti non provengono solo dal numero di visualizzazioni che la piattaforma, poi, monetizza, ma sono legate, soprattutto, alle collaborazioni con le aziende esterne.

I creatori di contenuti possono richiedere di aderire al programma partner di YouTube, ma devono avere almeno 1000 iscritti al canale, con 4000 ore di visualizzazioni pubbliche, negli ultimi 12 mesi o 1000 iscritti e 10 milioni di visualizzazioni degli Shorts, ovvero quei video brevi che richiamano i Reels di Instagram. Chi riesce a partecipare al programma, rispettando questi numeri, può guadagnare mediante le entrate pubblicitarie, gli abbonamenti al canale e le entrate che provengono da YouTube Premium. Ma, la maggior parte del guadagno dei youtuber italiani proviene comunque dai brand, che pagano per la sponsorizzazione dei loro prodotti. E questo, alcuni volti famosi del web lo sanno bene. Ecco gli youtuber con un conto in banca da urlo.

Il boom degli youtuber

Se parliamo di youtuber, non possiamo non citare la coppia che ha davvero fatto il boom su questa piattaforma. Si riferiamo, ovviamente, ai Me contro Te, idoli dei bambini, che hanno costruito un impero, partendo da alcuni semplici video, girati proprio in casa loro. Luì e Sofì hanno, poi, raggiunto il mondo del cinema, hanno creato dei gadget con il loro marchio e collaborano con tantissimi brand. Dal loro primo video, nel 2014, ad oggi, la coppia ha guadagnato ben 7 milioni di followers su YouTube. Ovviamente, le visualizzazioni portano denaro, così come i loro film, record di incassi e la vendita di prodotti brandizzati.

Ma, tra gli youtuber italiani che guadagnano cifre assurde, c’è anche Panda boi, con 55,7 milioni di iscritti e centinaia di video in cui cerca di strappare un sorriso ai suoi followers. Nell’olimpo dei creator, poi, c’è FaviJ, con 6,50 milioni di iscritti, Cicciogamer89, che ne conta più di 3 milioni, Rosalba con più di un milione e Faffapix con oltre 5 milioni di followers. Ognuno di essi opera in un settore particolare ma, ad accomunarli è la voglia di intrattenere e di guadagnare, facendo ciò che più amano.