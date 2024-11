Sapevi che Luciana Littizzetto ha 3 figli? Chi sono e quanti anni hanno

Uno dei volti più amati della tv ha 3 figli e tu potevi non saperne nulla: ecco svelato il dettaglio sulla vita privata della Littizzetto.

Sabato è andata in onda l’ultima puntata di uno degli show preferiti dagli italiani, Tu si que vales. A dare un pizzico di pepe al parterre dei giudici, da due anni a questa parte, Luciana Littizzetto, un vero e proprio vulcano di energia. Abbiamo imparato a conoscerla al fianco di Fabio Fazio, in Che tempo che fa, ma l’abbiamo amata ancora di più nelle sue apparizioni tv, in cui si mostra sempre senza filtri.

Luciana è travolgente, ha una simpatia contagiosa e, ora che ha compiuto sessant’anni, non si butta di certo giù. Anche se l’età avanza, lei non perde quella vitalità che la contraddistingue da sempre. La Littizzetto sa bene che la vita è fatta di alti e bassi, ma sa anche che tutto sta dal modo in cui la si affronta.

Ma, anche se siamo abituati a vederla spontanea e libera, davanti ai riflettori, in realtà Luciana è molto riservata per ciò che riguarda la sua vita privata. Nonostante questo, però, sappiamo che la comica ha ben tre figli. Scopriamone di più insieme.

La famiglia Littizzetto

È arrivato il momento di scoprirne di più sulla questione Littizzetto figli, perché questi sono parte integrante della vita della conduttrice, anche se non ne parla spesso. Nel corso di un’intervista a Vanity Fair, la donna avrebbe rivelato che, a renderla felice, nel settore lavorativo, è la possibilità di conoscere grandi artisti, mentre nella vita privata è il rapporto che ha con le persone a lei care, amici e genitori. Ma, uno dei più grandi desideri della Littizzetto, che la riempirebbe davvero di gioia, sarebbe vedere crescere i suoi tre figli, Svetlana, Jordan e Vanessa.

Anche se Luciana non ha mai puntato ad avere le sue storie d’amore sotto i riflettori, sappiamo che, dal 1997 al 2018, è stata legata al batterista degli Africa Unite, Davide Graziano. Ed è proprio con lui che aveva deciso di accogliere in casa Jordan e Vanessa. La rottura con il suo partner, poi, l’aveva parecchio destabilizzata, come ella stessa aveva confessato al settimanale Oggi. Con il tempo, però, è tornata a scherzarci su, lanciando un appello a Che tempo che fa, per cercare marito. La Littizzetto, forse, non ha mai smesso quella voglia di innamorarsi, di dare e di ricevere amore. Forse, sarà anche per questo che, nel 2022, ha deciso di adottare un terzo figlio, allargando la famiglia.

I figli di Luciana Littizzetto

Così, a Jordan e Vanessa, in casa Littizzetto, si è aggiunta Svetlana, una giovane bielorussa. Durante un’intervista ai microfoni di Verissimo, Luciana aveva dichiarato di conoscere la ragazza da quando aveva sei anni, perché frequentava un percorso dei bambini di Cernobyl. Con la guerra in Ucraina e la situazione Covid, però, Svetlana aveva riscontrato una grande difficoltà nel tornare in Italia, ma Luciana ha deciso di aiutarla a trasferirsi definitivamente.

Ora, anche se, da quello che sappiamo, non ha un compagno di vita, la Littizzetto ha tre ragazzi che le vogliono bene e la sostengono. Luciana è pronta ad accettare e a comprendere ognuno dei suoi tre figli, con tutti i loro pregi e i loro difetti, come solo una vera mamma saprebbe fare.