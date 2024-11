Raffaella Mennoia: chi è il compagno amatissimo del braccio destro di Maria De Filippi

Da anni al fianco di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia svela chi è il suo grande amore: scopriamolo insieme.

Se pensiamo al braccio destro di Maria De Filippi, non possiamo non pensare a Raffaella Mennoia. Anche se la donna è sempre dietro le quinte, è lei a seguire la conduttrice più amata di tutti i tempi.

È l’autrice del celebre programma C’è posta per te, ma non solo. Raffaella, infatti, si occupa sia di Uomini e Donne che di Temptation Island, entrambi programmi seguitissimi della De Filippi. Insomma, di amori e di crisi di coppia la Mennoia ne ha viste molte, ma i fan sono curiosi di sapere i suoi affari di cuore.

C’è chi si interroga, infatti, sulla vita privata di Raffaella e si chiede se la donna abbia un partner. Ora, te lo sveleremo noi, perché la Mennoia è super innamorata di un uomo. Scopriamone di più su Raffaella Mennoia fidanzato.

Una vita tra riflettori e sogni

Sin da piccola, Raffaella Mennoia sognava di lavorare in televisione. Dopo aver preso parte a diverse fiction, come Carabinieri, Grandi domani e Distretto di polizia, però, non avrebbe mai immaginato che il suo sogno di potesse realizzare in questo modo e, cioè, che potesse diventare il braccio destro di uno dei colossi della tv italiana. Da anni, ormai, fa coppia fissa con Maria De Filippi, che si fida ciecamente di lei, tanto da affidarle la selezioni dei protagonisti di Uomini e Donne.

E, a proposito del dating show più seguito degli ultimi anni, forse qualcuno ricorderà che Raffaella Mennoia è stata legata sentimentalmente a Jack Vanore, tronista e opinionista del programma. Ora, anche se la loro relazione è terminata, tra i due rimane un rapporto amichevole. Ma, Raffaella è andata avanti con la sua vita e, dal 2017, ha ritrovato la felicità accanto a un altro volto conosciuto. Ecco di chi si tratta.

Un amore per Cupido

Nel 2021, Raffaella ha pubblicato Cupido spostati, un libro in cui parla d’amore, proprio lei che di amore se ne intende, perché ne ha visti tanti nascere e sbocciare. La Mennoia potrebbe essere definita una sorta di cupido, che cerca di trovare delle affinità tra tutti i partecipanti di Uomini e Donne, dando una possibilità all’amore di crescere.

Da qualche anno, però, ha avuto anche la fortuna di trovare il suo di amore. La donna, infatti, da sette anni a questa parte, condivide una bellissima storia con Alessio Sakara, campione di arti marziali miste e conduttore di Tu si que vales. I due vivono insieme a Roma, dividendo l’appartamento con Saki, il cane che appare anche in Uomini e Donne, di tanto in tanto. Raffaella non ama molto mettere la sua vita privata sotto ai riflettori, ma sappiamo che la coppia è felice e affiatata.