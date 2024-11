Guendalina Canessa: quanti anni ha e chi è il suo famoso ex marito

La famosa ex gieffina ha alle spalle una relazione con un volto celebre: ecco chi è l’ex marito di Guendalina Canessa.

Guendalina Canessa ha acquisito popolarità con la sua partecipazione al Grande Fratello, nel 2007. Da allora, il suo volto ha continuato ad apparire in diversi salotti televisivi e il suo numero di followers, sui social, è aumentato a dismisura. Oggi, su Instagram, è seguita da 629.000 utenti.

Appariscente, estroversa, ama farsi fotografare e pubblicare i suoi scatti in ogni veste, da quelli in costume a quelli con abiti succinti. Già dall’esperienza del GF, la ricordiamo come una donna forte, che ha sempre amato mettersi in prima linea. All’interno della casa, aveva intrapreso una relazione con Milo Coretti, vincitrice di quell’edizione.

Uscita dal reality, però, Guendalina ha preso la sua strada, diventando opinionista di diversi programmi televisivi, come Pomeriggio Cinque e Domenica Live, e aprendo il suo e-commerce, Guendaland. Tra tutto questo successo, però, la donna ha trovato anche modo di dedicarsi all’amore e alla famiglia. Ecco con chi è stata sposata l’ex gieffina. È un volto noto della TV.

Tutti gli amori di Guendalina

Dopo aver terminato la sua relazione con il vincitore del GF, Milo Coretti, Guendalina ha avuto altre storie d’amore. Tre queste, anche il matrimonio con un celebre volto della televisione, terminato poi per un tradimento. La donna è stata legata sentimentalmente anche a Luca Marin, campione di nuoto e a Pietro Ardori, cestista. Quest’ultimo, però, non è stato l’unico giocatore di pallacanestro a fare breccia nel cuore della Canessa. L’influencer, infatti, ha avuto una relazione anche con Claudio Tommassini. La storia, però, sarebbe giunta al termine perché l’uomo avrebbe espresso il desiderio di avere un figlio, mentre Guendalina non si sarebbe sentita pronta.

Ricordiamo, però, che la donna è già diventata mamma, di Chloe, nel 2012. Oggi, le due hanno un rapporto fantastico e Guendalina ama dedicare dolci parole alla sua piccola ragazza. Chloe è nata da un matrimonio terminato inaspettatamente, ma che porta ancora gli strascichi di quell’amore che gli aveva dato inizio.

Il matrimonio scoppiato

Oggi, Guendalina ha 43 anni e ha diverse storie d’amore alle spalle, ma anche diverse soddisfazioni. Prima tra tutte, sua figlia Chloe, nata dal matrimonio con Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e Donne. All’epoca, assieme a Costantino, Daniele era uno dei sex symbol del mondo dello spettacolo. Insieme alla Canessa, ha celebrato un matrimonio in Giamaica, nel 2010.

Peccato, però, che a distruggere la favola sembrerebbe esserci stato un tradimento da parte dell’uomo. Interrante avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Francesca De Andrè. Nonostante questo, tra i due ex, ora, ci sarebbero ottimi rapporti, anche per il bene della loro unica figlia.