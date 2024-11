Luca Calvani, a un passo dal ritiro: “Siamo solo comparse” [VIDEO]

Il gieffino non ci sta più e sbotta: il video in cui Luca Calvani parla del suo futuro al Grande Fratello ha fatto il giro del web.

Affascinante e corteggiato da tutti, Luca Calvani sta ancora facendo il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello, tra alti e bassi. Il bel gieffino si trova, spesso, nelle dinamiche che animano la casa e, se c’è una cosa che abbiamo imparato di lui in questi mesi, è che non riesce a inghiottire il rospo.

Difatti, Calvani non ha mai perso l’occasione per dire la sua, in puntata e non, con il rischio di conquistarsi l’antipatia dei suoi coinquilini. È questo il caso di quello che è accaduto di recente tra lui e una delle coppie più chiacchierate del programma, quella formata cioè da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo le nomination dell’ultima puntata, l’attore ha accusato i due innamorati di aver messo in atto una strategia molto chiara, tutto per il gioco.

Ma, questa non sarebbe l’unica frase che Luca si sarebbe lasciato sfuggire, provocando il subbuglio sul web. Infatti, il gieffino avrebbe fatto un’altra rivelazione, che potrebbe avere a che fare con un possibile ritiro. Il video è già diventato virale. Scopriamone di più insieme.

Le dure parole di Luca Calvani

Il bell’attore si sarebbe trovato al centro di una discussione parecchio accesa. Secondo il suo parere, Lorenzo e Shaila si sarebbero avvicinati a Federica, ex volto di Temptation Island, proprio per strategia e per visibilità. Visto come sono andate le cose lo scorso anno, dove a trionfare è stata Perla Vatiero, protagonista del reality delle coppie, si suppone che il triangolo tra Federica, Alfonso e Stefano ripercorra le orme di quello passato, tra la vincitrice, Mirko e Greta.

Ovviamente, una dinamica del genere non può che essere sotto la luce dei riflettori dove, automaticamente, ci finiranno anche tutti coloro vicino ai diretti interessati. Quando Shaila e Lorenzo hanno nominato Luca, salvando Federica, dunque, il gieffino ha fatto sentire la sua voce. Per di più, sta facendo il giro del web anche un video in cui fa una rivelazione che nessuno avrebbe mai immaginato di sentire. Ecco cosa ha detto Calvani.

Calvani pensa al ritiro?

Luca Calvani, di recente, ha fatto luce su una questione che sta facendo parecchio discutere gli utenti social. A quanto pare, l’attore si sarebbe lamentato di passare sempre in secondo piano, di non avere abbastanza spazio, in puntata, per emergere come vorrebbe. Forse, pensa che alcuni suoi coinquilini vengano considerati più di altri. Addirittura, Calvani sarebbe arrivato ad affermare: “Siamo solo comparse“.

avrebbero ragione a lamentarsi se dessero davvero un contributo al programma ma visto che sono due mesi che si comportano da comparse il pelato non può che trattarli effettivamente da comparse

pic.twitter.com/XblajMr3UY — Paola. (@Iperborea_) November 14, 2024

Ovviamente, la sua dichiarazione ha spaccato il web a metà. Se, da un lato, c’è chi ritiene che Alfonso Signorini e gli autori debbano dare eguale spazio a tutti i concorrenti, dall’altro lato c’è chi affermerebbe che si viene trattati da comparsa quando si fa la comparsa. Ciò sta a significare che Luca darebbe poco al programma, in termini televisivi e di dinamiche. Staremo a vedere se il concorrente continuerà la sua corsa alla vittoria o se questa situazione finirà con lo stancarlo e gli farà venire voglia di ritirarsi.