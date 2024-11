Nuova Stagione de I Cesaroni, manca davvero poco: quale anticipazione scottante si lascia scappare Claudio Amendola

La serie che ha fatto impazzire generazioni torna a far colpo sul piccolo schermo: Amendola svela dettagli su I Cesaroni.

Il 10 novembre, Claudio Amendola è stato ospite nel salottino di Silvia Toffanin. L’attore romano sta per tornare con la seconda stagione de Il Patriarca, una serie ricca di intrighi e di misteri che, lo scorso anno, ci ha lasciati con il fiato sospeso. Fortunatamente, però, l’attesa è quasi finita e stiamo per scoprire come si evolverà la storia.

Ma, questa non è la sola serie di cui Amendola ha parlato ai microfoni di Verissimo. A quanto pare, infatti, I Cesaroni stanno per tornare. Andata in onda, per la prima volta, nel 2006 e terminata con la sesta stagione, nel 2014, la fiction potrebbe ripartire alla grande, dopo dieci anni dallo stop.

Ci attende, dunque, una nuova ed entusiasmante stagione, la settima per la precisione. Ed è proprio alla Toffanin che Claudio si è lasciato scappare alcune anticipazioni scottanti riguardo la serie che ha reso il bar della Garbatella un’istituzione. Scopriamone di più insieme.

Giulio Cesaroni torna sul set

L’attesa, per i fan più affezionati alla serie, sta per terminare: I Cesaroni stanno tornando, ma le novità non saranno poche. Durante la sua intervista da Silvia Toffanin, tra una confessione e l’altra, Amendola avrebbe rivelato la data d’inizio delle riprese e tutte le novità che coinvolgeranno l’intero cast di una delle serie Mediaset più amate di sempre.

Una famiglia allargata, che ci trasporta nei loro drammi, nei loro intrighi e nelle loro emozioni. I Cesaroni sono quella comfort fiction, da vedere per scrollarsi di dosso lo stress accumulato durante la giornata, spegnere la mente e ridere di cuore. Ma, a quanto pare, dovremmo dire addio a un caposaldo della storia. Infatti, stando a quanto rivelato da Claudio, ci sarà un’assenza che si farà parecchio sentire. Ecco di chi si tratta.

Ciak, si gira

Claudio Amendola non si è sbilanciato troppo sulla nuova stagione de I Cesaroni, perché sa bene quanto questa sia attesa e non vorrebbe rovinare la festa ai telespettatori. Tuttavia, sappiamo che il 24 febbraio 2025 dovrebbe esserci il primo ciak che darà il via alla settima stagione. Questa volta, però, al fianco di Giulio Cesaroni non ci sarà Lucia, ovvero Elena Sofia Ricci.

Sembrerebbe che la donna non tornerà sul set, quindi per il suo ex marito si prospettano nuove avventure, ma in solitaria. Da quello che ha rivelato Amendola all’Adnkronos, si penserebbe addirittura che Giulio possa diventare prete o che, comunque, arrivi un prete a smuovere le dinamiche della serie. Insomma, le novità saranno parecchie, anche perché c’è un salto in avanti nel tempo, di almeno 10 anni. Non ci resta che attendere e prepararci a canticchiare di nuovo una delle sigle più amate dal pubblico a casa.