Brutto risveglio per Amadeus, i numeri parlano chiaro: programma a rischio nel palinsesto

Non c’è pace per l’ex volto di Affari Tuoi: Amadeus riceve la spiacevole sorpresa e vede con i suoi occhi questi numeri.

Da quando ha cambiato “casa”, per Amadeus sembra non esserci più pace. Fin quando era su Rai Uno, il suo era un successo garantito, sul quale chiunque avrebbe messo la mano sul fuoco, ma cosa sta accadendo ora che si è trasferito sul Nove?

Dopo anni di carriera, il conduttore ha deciso di mettersi in gioco nuovamente, dando una scossa alla sua vita lavorativa. Peccato, però, che le cose non stiano andando come previsto. Difatti, gli ascolti registrati inizialmente non sono stati quelli che gli autori si aspettavano e persino Amadeus è rimasto deluso dal risultato.

Ma, attenzione, perché non finisce qui. Pare che per il conduttore ci sia stato un brutto risveglio. Davanti ai numeri non ci si può nascondere e le cifre non mentono mai. Ecco cosa sta accadendo all’ex volto di Affari Tuoi, campione di successi.

La delusione di Amadeus

Re del Festival di Sanremo e di alcuni dei game show più amati della Rai, Amadeus è approdato in Discovery con un progetto che richiamava un suo vecchio programma. Il conduttore ha portato sul Nove il format Chissà chi è, che si ispira al suo vecchio e caro I soliti ignoti. Purtroppo, però, il programma ha registrato un basso numero di ascolti, fin dalla prima puntata.

E così, Amadeus stesso aveva dichiarato di essersi confrontato con i vertici e con gli autori, per capire quale mossa compiere, per cercare di alzare lo share. Tuttavia, il conduttore, rimasto per ben 25 anni in Rai, si aspettava che sarebbe stato più complicato, su una rete più di nicchia, in confronto a Mediaset e Rai. Nonostante questo, Amadeus non si è lasciato abbattere e ha iniziato a lavorare anche su un altro programma, La Corrida. L’uomo si apre alla possibilità di mettersi in discussione e cambiare qualcosa, ma vediamo cosa accadrà al palinsesto. Scopriamo se il suo destino sul Nove è in pericolo o meno.

Un confronto inevitabile

Nella serata del mercoledì, Amadeus è andato in onda sul Nove con La Corrida, mentre, dall’altra parte, su Canale 5, Gerry Scotti si è dedicato alla finale di Io Canto Generation. Ovviamente, è stato inevitabile fare un confronto per studiare il numero di ascolti registrati dai vari canali. Ciò che viene fuori, però, è piacevolmente sorprendente. Anche se è stato lo zio Gerry ad aggiudicarsi il primato di ascolti, nel prime time, Amadeus ha comunque ottime notizie.

#ascoltitv: cresce @lacorridatv con 1.100.000spettatori e il 6% di share.

Picco d’ascolto di 1.222.000 spettatori e picco di share al 9,3% di share.#lacorrida tra i programmi più commentati della serata. 🎉👏🏻🎊 pic.twitter.com/3kzjcviURj — Warner Bros. Discovery (@DiscoveryItalia) November 14, 2024

Dalla prima settimana di messa in onda, La Corrida aumenta il numero di telespettatori e raggiunge il 9,3% di share. La storicità di questo programma e il talento di Amadeus hanno fatto sì che la trasmissione sia stata una delle più commentate della serata. Un buon risultato per il conduttore che avrà, sicuramente, preso questa notizia per ricaricarsi. Nella prossima puntata, il pubblico si aspetterà sempre di più, ma nel frattempo Amadeus ha portato in salvo il suo programma.