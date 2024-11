Sai dove abita Rudy Zerbi? La sua dimora è un sogno impossibile per tutti

Il braccio destro di Maria De Filippi stupisce tutti con gli scatti della sua super dimora: ecco dove vive Rudy Zerbi.

Da anni, ormai, al fianco di Maria De Filippi, Rudy Zerbi pare aver guadagnato un patrimonio con il tempo, perché la sua dimora è davvero stupefacente. Il suo è un carattere che o si ama o si odia e, forse, è anche per questo che si trova bene con la maestra Celentano. Nel corso delle puntate di Amici, i due insegnanti dimostrano di avere linee di pensiero abbastanza simili, scontrandosi spesso con i rispettivi colleghi.

Celebri, ormai, le discussioni con Anna Pettinelli. Da qualche anno a questa parte, anche la donna è entrata a far parte della cattedra dei professori del talent, ma pare che non riesca proprio a trovare un punto d’incontro con il suo vicino di banco. Fortunatamente, a calmare le acque e cercare di mettere pace, c’è Lorella Cuccarini.

Rudy, però, abbiamo imparato a conoscerlo bene e sappiamo che è un uomo senza peli sulla lingua. Lo dimostra anche durante Tu si que vales, quando non ci pensa due volte a criticare un concorrente che si presenta in studio, accompagnato dalla presunzione. Insomma, Zerbi è un osso duro, ma quando vuole sa essere anche molto dolce e comprensivo. Certo è che, quando termina le registrazioni, ad aspettarlo c’è una casa da favola. Facciamo un tour virtuale della sua dimora e vieni a scoprire dove vive.

Il nido di Rudy Zerbi

Un appassionato di musica come lui, non poteva di certo avere una casa spoglia e anonima. Rudy stesso si diverte a condividere, sui social, scatti in cui si intravedono le stanze e i dettagli del suo nido. Il produttore discografico e giudice di Tu si que vales, per la sua casa ha scelto un arredamento moderno, con mobili che presentano linee pulite, ma con una buona dose di colore, che ravviva l’ambiente.

Nella zona living, ad esempio, predomina il rosso, che viene però smorzato da pavimenti chiari. Dagli scatti di Rudy, si capisce che il salone è la zona della casa in cui ama più stare ed è proprio questa la stanza che, durante il Natale, ospita l’albero, addobbato a dovere. Qui, c’è un grande divano angolare, in tessuto blu, dove probabilmente Zerbi si rilassa, tra un impegno e l’altro. Alle pareti, si intravedono diversi dischi incorniciati, proprio a richiamare il suo amore per la musica. Al centro, un tavolino rettangolare in legno, sul appoggiare soprammobili, ma anche qualche piatto, se l’uomo decide di mangiare direttamente nel salone. Di fronte, poi, Rudy ha scelto una libreria, con televisione a parete, ricreando un vero e proprio angolo di paradiso.

Dove vive Rudy Zerbi

Ma, con chi condivide Rudy Zerbi casa e dove si trova di preciso la dimora? Ti stupirà scoprire che Rudy Zerbi divide i suoi spazi con amici pelosetti a quattro zampe, cani e gatti che si accomodano con lui sul divano e seguono appassionatamente tutti i programmi della De Filippi. La zona living della casa di Zerbi è un vero sogno, perché ricca di luce grazie a una splendida vetrata e con uno spazio esterno, arricchito dalla presenza di piante.

Ovviamente, il personaggio televisivo trascorre con piacere le giornate nella sua dolce casa, che si trova a Roma. Difatti, è nella capitale che Zerbi svolge la maggior parte dei suoi impegni.