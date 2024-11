Lino Banfi: l’annuncio dell’attore manda in visibilio i telespettatori | Il video dal set di Un Medico in Famiglia

Nonno Libero torna a far tornare i suoi fan: il video di Lino Banfi fa il giro del web e lascia tutti gli utenti a bocca aperta.

Lino Banfi ha alle spalle una carriera da sogno, ma c’è una serie TV, in particolare, che lo ha reso celebre al grande pubblico, ovvero Un Medico in Famiglia. Milioni di telespettatori sono cresciuti con questo programma e hanno assistito alle vicende di una famiglia fuori dal comune, piena di imprevisti.

Andata in onda dal 1998 al 2016, la serie ha visto il susseguirsi di alcuni personaggi, mentre altri sono stati dei veri e propri punti di riferimento, per tutte le stagioni. È il caso di nonno Libero, un’istituzione, il nonno d’Italia. Con questo ruolo, Lino Banfi è riuscito a parlare ai più giovani, che si sono affezionati a lui e alle storie che ha portato sul piccolo schermo.

Ma, da qualche giorno a questa parte, dopo quasi dieci anni dall’ultima puntata di Un Medico in Famiglia, nonno Libero è tornato a far parlare di sé. Difatti, Lino Banfi ha fatto un annuncio che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi fan. I telespettatori non si sarebbero mai aspettati di vedere questo video. Vediamo di cosa si tratta.

Ritorno al passato

Era il 1998, quando questa serie approdò per la prima volta sui nostri schermi, inconsapevole che avrebbe ottenuto un successo del genere. Dallo stop del 2016 ad oggi, però, nessuno aveva mai dato segnali di eventuali riprese. Anche se i fan sognerebbero il ritorno della famiglia Martini e di tutti gli altri personaggi che hanno arricchito la storia, sembra che non ci sia alcuna speranza. O meglio, sembrava. Lino Banfi, infatti, è tornato a parlare di Un Medico in Famiglia, mandando tutti gli appassionati in visibilio.

Dal protagonista Lele, ai figli Maria, Ciccio e Annuccia, fino Cettina, ognuno di loro ha avuto un ruolo centrale nelle dinamiche della serie e ha contribuito a renderla speciale. Ovviamente, alla lista non può mancare il nonno saggio e affettuoso che tutti avremmo voluto avere. Ed è proprio lui a essere tornato sulle sue orme, rimettendo piede nella casa più amata d’Italia. Sul web, sta spopolando il video in cui Lino Banfi passeggia dinanzi la dimora della famiglia Martini, mentre si lascia andare a un annuncio inaspettato. Ecco cosa ha rivelato l’attore.

La commozione di Lino Banfi

Lino Banfi, passando vicino quella casa e entrando nel giardino, si è lasciato andare a una dolce commozione. L’attore ha trascorso anni della sua vita su quel set, nei panni di nonno Libero e, ora che si trova di nuovo lì, è impossibile ricordare i bei momenti vissuti assieme. Ad attirare l’attenzione dei fan, però, sono le parole dell’uomo. Banfi avrebbe detto: “Vediamo quanti di voi si ricordano di questo posto. Questa era casa Martini, anzi è casa Martini“.

Certo, chiunque riconoscerebbe quelle mura, ma la nostalgia dell’attore, nel rivederle, è andata ben oltre. Lino Banfi, infatti, avrebbe chiesto: “Che ne pensate di fare un’altra serie? Semmai l’ultima. ‘Il ritorno di casa Martini’, sarebbe bello salutarvi così”. Scontato dire che i fan, ascoltando queste parole, hanno iniziato a immaginare di tutto, vedendosi di nuovo sul divano, con una ciotola di popcorn in mano e la TV impostata su casa Martini.