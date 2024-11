Alessandra Celentano: chi è e cosa fa nella vita il suo ex marito

L’insegnante di danza più temuta di sempre sposata con un uomo poco conosciuto: ecco qualche dettaglio in più sull’ex marito della Celentano.

Alessandra Celentano è una figura fissa all’interno del talent di Amici. Senza di lei, probabilmente, il programma avrebbe un sapore diverso. È lei a tenere banco a tutte le discussioni ed è lei a pretendere che i ragazzi svolgano il loro percorso nella scuola in maniera ligia.

Ex ballerina di danza classica, la Celentano tiene alle linee dei ballerini molto più di ogni altra cosa. Le sue lezioni e i suoi insegnamenti sono memorabili, ma molti l’apprezzano proprio per questo, per la sua determinazione e costanza. Anche quest’anno, l’insegnante sta facendo strage di voti, ma sappiamo che lei è così, non si nasconde dietro un dito e non sopporta l’ipocrisia.

Tuttavia, nonostante siamo abituati a vederla ogni domenica pomeriggio in TV, da anni ormai, della sua vita privata sappiamo davvero poco. Alessandra non ama ostentare e mettere in piazza quello che accade quando i riflettori si spengono, ma ora scoprirai con chi è stata sposata la donna, prima di chiudersi in una castità che, ormai, dura da quindici anni.

Il matrimonio della Celentano

Dura e severa come poche, la Celentano è temutissima dai ragazzi che sognano di studiare danza e di lavorare, un giorno, in questo mondo. Il cuore della donna, però, non è così di ghiaccio come sembra. In passato, infatti, c’è stato un uomo che è riuscito a conquistarla. I due sono convolati a nozze nel lontano 2006, a Santa Sabina dell’Aventino. Purtroppo, però, dopo appena sei anni, hanno deciso di prendere strade diverse, separandosi.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal sito Wemusic, i due sarebbero ancora in buoni rapporti. I motivi che hanno decretato la fine della loro storia ci sono del tutto sconosciuti, ma possiamo supporre che non sia accaduto nulla di catastrofico tra loro, altrimenti il matrimonio si sarebbe chiuso in malo modo e i due non avrebbero avuto più contatti. Ma, vediamo insieme chi è il diretto interessato.

L’ex marito dell’insegnante

Colui che è riuscito a far battere il cuore ad Alessandra Celentano è Andrea Trementozzi. Il suo nome non è affatto noto al mondo dello show business, eppure la Celentano è stata conquistata da lui e da tutto ciò che di bello le ha mostrato.

L’uomo, infatti, non è né un conduttore, né un attore e né tantomeno appartiene al mondo della danza. Trementozzi è un docente presso l’Università Europea di Roma. Senza dubbio, quindi, parliamo di un uomo colto e ricco di sapere, e, forse, sarà stato proprio questo a far cadere ai suoi piedi la maestra di danza classica per eccellenza.