Lorella Cuccarini: nuovo scatto di coppia ma il compagno non é suo marito | Chi é e cosa c’è davvero tra loro

Bellissima e sorridente come al solito, Lorella Cuccarini immortalata con un nuovo compagno: ecco di chi si tratta.

Tornata a sedere dietro la cattedra di Amici, in qualità di insegnante di canto, Lorella Cuccarini è uno dei volti più amati della TV italiana. Di una bellezza senza tempo e di una simpatia contagiosa, la donna piace proprio a tutti, uomini e donne. Il suo talento è innegabile e, nelle edizioni del talent di Maria De Filippi, ha potuto mostrare a tutti le sue doti, dimostrando che, nonostante non abbia più vent’anni, le sue performance sono comunque indimenticabili.

Anche se è un personaggio famoso, molto seguito, sia in televisione che sui social, Lorella Cuccarini cerca di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Quel che sappiamo di lei è che è sposata, dal 1991, con il produttore televisivo e teatrale Silvio Testi, con il quale ha avuto quattro figli, Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio.

Dagli scatti che, ogni tanto, la Cuccarini pubblica sui suoi social, la loro sembra una famiglia unita, piena d’amore, ma non sempre le cose sono come appaiono. Difatti, di recente, è trapelato un nuovo scatto di coppia, che ritrae Lorella in compagnia di qualcuno che non è Silvio. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Lorella come non l’hai mai vista

Solitamente, siamo abituati a vedere Lorella Cuccarini calma e pacata, con dei modi dolci ed eleganti, ma di recente, i suoi fan, l’hanno vista in una veste che non avrebbero mai immaginato. È accaduto tutto durante l’ultima puntata di Amici, quando la Cuccarini ha alzato i toni contro la collega Anna Pettinelli, per difendere un suo allievo. Sappiamo bene quanto la donna tenga alla sua squadra e lo ha dimostrato più volte, anche in passato, ma nell’ultima puntata i toni sono diventati davvero molto accesi.

Lorella avrebbe esortato Anna di pensare alle sue cose, evitando di ficcare il naso nel percorso dei ragazzi che non appartengono al suo team. Insomma, ancora una volta, Amici è stato teatro di un diverbio, questa volta arrivato dal tavolo del canto. Ma, lavoro a parte, la Cuccarini sa bene che, quando torna a casa, c’è qualcuno che l’aspetta e che le fa dimenticare tutti i dissapori vissuti in giornata. Attenzione, però, perché non si tratta del marito.

L’altra dolce metà della Cuccarini

Lorella Cuccarini, grazie anche al suo carattere, sempre allegro e solare, è amata da tutti ed è circondata dall’amore dei suoi cari. Sui social, però, è spuntata una foto che la ritrae accanto a qualcun altro e, nella didascalia, la donna scrive: “Siamo proprio una bella coppia“.

Ebbene sì, Lorella ha dolce e fedele compagno, che è sempre al suo fianco, nei momenti di gioia e in quelli di tristezza. Perché, chi ha un cane, sa bene quanto prezioso sia il loro amore e quanta forza di superare ogni cosa questi siano in grado di dare.