Serena Rossi: nuovo progetto importantissimo per l’attrice | Dove la vedremo

Dopo aver incantato tutti al Festival del Cinema di Roma, Serena Rossi è pronta a tornare in scena: segna queste date.

È stata una delle protagonista del Festival del Cinema di Roma, con un incantevole abito marrone, firmato Michael Kors, Serena Rossi sa bene cosa vuol dire portare in scena l’eleganza. La sua bellezza è senza tempo e il suo fascino è innegabile. L’attrice trova sempre il modo di farsi notare tra la folla, ma lo fa mantenendo sempre quella raffinatezza che la contraddistingue.

Sappiamo bene quanto la donna sia brava nel suo lavoro e sia piena di talento, ma sappiamo anche che la sua passione non si limita solo alla recitazione. Proprio in occasione del Festival del Cinema di Roma, ha lasciato tutti a bocca aperta con un’esibizione canora. Serena Rossi ha cantato Uocchie C’arraggiunate, un’emozionante brano di Roberto Murolo, presente nel film Il treno dei bambini, che la vede nel cast.

I suoi mille talenti, quindi, giustificano la folla di fan che ama e acclama la donna. Per questo, sarai felice di scoprire che Serena è pronta a tornare con un nuovo progetto. Ecco di cosa si tratta.

L’amore per la sua città

Durante l’evento romano che celebra la settima arte, la bella napoletana ha presentato il suo ultimo film, Il treno dei bambini. Si tratta di una pellicola che racconta l’Italia del dopoguerra, vista con gli occhi di un bambino, che si trova diviso tra la madre biologica e quella che tenta di dagli un futuro migliore. Un salto indietro, nel passato, tra momenti che molti hanno vissuto sulla loro pelle e che altri hanno sentito solo raccontare.

Ovviamente, l’interpretazione impeccabile della Rossi renderà tutto ancora più magico. Ma, questo non è l’unico progetto che vede protagonista la donna. Serena, infatti, ha deciso di dedicare un intero show alla sua amata città, Napoli, con uno spettacolo chiamato SereNata a Napoli. Il richiamo al suo nome è palese: lei che si chiama Serena e che è nata in questo luogo, in cui ogni vicolo racconta una leggenda, porterà in scena l’amore per la sua terra d’origine. Scopriamone di più insieme.

Non perdere l’appuntamento con Serena Rossi

SereNata a Napoli è lo spettacolo teatrale che porta Serena Rossi in diverse città, da Firenze a Torino, da Milano a Roma, a partire dalla prossima primavera. Lo spettacolo sarà un mix di parole e musica, ed è stato scritto dall’attrice stessa, con l’aiuto della sceneggiatrice Maria Sole Limodio e di Pamela Maffioli.

Il Maestro Valeriano Chiaravalle si occuperà degli arrangiamenti musicali e la regia sarà curata da Cristina Redini. Tutto è pronto per partire, anche se manca ancora qualche mese, ma i fan non stanno già nella pelle e non vedono l’ora di ritrovare la loro Mina Settembre nei panni di una donna pronta a cantare l’amore per la sua città.