Panico al GF, lite furiosa nella notte: nessuno riesce a fermare i due inquilini [VIDEO]

Saltano i nervi nella casa più spiata d’Italia: quello che succede nella notte ha dell’incredibile, due gieffini arrivano allo scontro.

Sarà che la pesantezza della convivenza forzata inizia a farsi sentire o sarà che qualche maschera sta iniziando a cadere, ma al Grande Fratello gli equilibri saltano in fretta. Dopo una prima serata così ricca e carica di emozioni, nessuno avrebbe mai immaginato che nella notte si sarebbe arrivato a tanto eppure le immagini parlano chiaro.

Due gieffini arrivano allo scontro e il video fa il giro del web. Inutile dire che il loro atteggiamento ha generato parecchie critiche. Insomma, le tensioni iniziano a farsi sempre più pressanti e il pubblico a casa diventa sempre più spietato nei confronti di quelli che non assumono un comportamento corretto.

Ciò che è accaduto nella notte potrebbe avere delle serie ripercussioni su tutti gli altri inquilini. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa lite furiosa e per quale motivo sono arrivati a tanto.

Un duro scontro al GF

Come ogni prima serata, non sono mancati gli scontri e i confronti in diretta, davanti gli occhi di Alfonso Signorini e dei milioni di telespettatori che seguono il reality. Il problema, però, è che le discussioni sono continuate anche dopo, diventando addirittura più accese. Due gieffini se ne sono dette di tutti i colori, a causa di un diverbio scoppiato poco prima.

I protagonisti di questa lite sono Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato. Tra loro, i toni si sono scaldati per via di una terza persona, Helena Prestes. La modella sarebbe stata etichettata come “iena” da Lorenzo e sarebbe stata descritta come falsa, come una persona che gli fa le coccole in disparte e che, poi, davanti a tutti lo attacca e lo critica. Difronte a questo teatrino, Mariavittoria non ce l’ha fatta a non dire la sua. La ragazza è corsa a consolare Helena, che nel frattempo era scoppiata a piangere, ma le urla di Lorenzo hanno acceso una miccia in lei.

I due gieffini ai ferri corti

Per via dei toni poco pacati di Lorenzo, Mariavittoria è esplosa, rivolgendogli parole poco carine, ma provando a farlo ragionare e parlare con calma. Purtroppo, però, il ragazzo ha continuato a inveire contro la sua inquilina e il tutto è degenerato in una lite senza fine.

Mavi: “Ma lo vedi che sta piangendo… e intanto abbassi la voce e se vuoi parlare vieni qua”

MAVI👏🏻#tommavi #grandefratello pic.twitter.com/0Lje34QuWc — V🤍 (@ffolkloretss) November 5, 2024

I due gieffini non sono riusciti a riappacificarsi, ma hanno preferito, piuttosto, prendere le distanze. In tutto questo, staremo a vedere se Helena si riavvicinerà ancora a Lorenzo e se i due troveranno il modo di chiarire. Mariavittoria, nel frattempo, è ferma sulle sue decisioni e ritiene che la modella sia la parte lesa in tutta questa situazione, perché per una donna non è mai semplice essere rifiutata.