Disastro Rai: il programma sparisce dal palinsesto | Ascolti troppo bassi

Notizia incredibile per un programma Rai: il poco successo e gli ascolti bassi portano i vertici a prendere una decisione inaspettata.

Il successo, prima o poi, arriva per tutti, ma forse questo non è accaduto per un programma Rai, che è stato addirittura costretto a chiudere i battenti. Difatti, il palinsesto continua a cambiare, nonostante ci troviamo nel bel mezzo della stagione televisiva. A quanto pare, i vertici Rai hanno puntato sul cavallo sbagliato e, ora che gli ascolti non sono soddisfacenti, la chiusura anticipata sembra essere l’unica soluzione.

Ovviamente, non è l’unico programma che non ha raggiunto il successo sperato, ma ora l’attenzione è tutta rivolta a lui. E, per un programma che va, ce n’è subito un altro che viene e che fa parecchio discutere. Si tratta di Sanremo, in onda da anni su Rai 1 e, quest’anno, sulla bocca di tutti per via del cambio della guardia.

Con l’addio di Amadeus, è Carlo Conti a prendere il testimone dello show, ma non è questa la notizia che sta facendo più discutere. Infatti, i telespettatori sono rimasti a bocca aperta quando hanno saputo che, con grande probabilità, potrebbe essere Barbara d’Urso la co-conduttrice. Le voci arrivano dal settimanale Nuovo Tv e al momento non abbiamo alcuna conferma al riguardo. Invece, ciò che sembrerebbe essere confermato è la chiusura di questo programma.

Un flop inaspettato

Quando si punta su nuovi volti, è sempre una lama a doppio taglio. Da una parte, c’è la curiosità, da parte del pubblico, di scoprire la novità, mentre dall’altra c’è la possibilità che i telespettatori rimangano fidelizzati solo a quelle presenze fisse e costanti, e non abbiano voglia di andare oltre. Forse, è proprio quello che è capitato con un ex volto Mediaset, che ha portato in Rai un suo progetto, non andato come sperato.

Il programma in questione veniva trasmesso su Rai 2, ma è riuscito a ottenere un basso numero di ascolti, con uno share che oscillava attorno all’1%. Il feedback del pubblico a casa ha costretto i vertici ha fare dietro front, programmando una chiusura anticipata del format. Stando a quanto riportato dal sito Lecodellitorale.it, la nota ufficiale della Direzione approfondimento della Rai avrebbe comunque deciso di avviare delle riflessioni con il conduttore in questione, per avviare un nuovo progetto, nei prossimi mesi. Ecco di chi si tratta.

Una nuova opportunità

Il conduttore in questione è Antonino Monteleone, storico volto de Le Iene. Il giornalista era stato messo a capo di un nuovo programma Rai, L’Altra Italia, il quale non ha avuto, però, il successo sperato. Nonostante questo, i vertici Rai hanno deciso di dare un’altra opportunità all’uomo, posizionandolo in una fascia oraria più adatta al target di riferimento.

Ciò dimostra che, da parte dell’emittente televisivo, c’è piena fiducia nelle capacità professionali di Monteleone e c’è la voglia di investire in quello che, in futuro, potrebbe essere un programma di punta.