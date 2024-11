Altro che Paperon De Paperoni: Checco Zalone possiede una fortuna | A quanto ammonta il suo patrimonio

Il re della risata pare avere da parte un bel gruzzoletto: ecco quanto guadagnerebbe Checco Zalone, rimarrai a bocca aperta.

Lo abbiamo conosciuto con Cado dalle nubi, nel lontano 2009 ma, ormai, è diventato il re della risata. Checco Zalone ha una folla di fan incontenibili, che segue i suoi film e i suoi progetti. La sua è una comicità intelligente, che non scade nel banale o, peggio ancora, nel volgare.

Zalone piace proprio a tutti, grandi e piccini, indistintamente. Negli anni, ha riscosso davvero tantissimi successi e quattro dei suoi film compaiono nella lista dei 10 film con maggiori incassi, in Italia.

Insomma, un bel traguardo per il regista e attore pugliese. Chiaramente, tutti questi traguardi e riconoscimenti sono fruttati e gli hanno permesso di raggruppare un bel patrimonio. Zalone ha messo da parte una vera fortuna, che farebbe invidia anche a Paperon De Paperoni. Scopriamo insieme quanto guadagna Checco Zalone.

Tra cinema e vita privata

Nei suoi film, Checco impersonifica sempre la figura di un uomo poco avvezzo ai corteggiamenti, che si innamora di una bella donna e fa di tutto per conquistarla. In realtà, invece, nella vita di tutti i giorni, il regista è papà di due splendide bambine, Gaia e Greta, e, fino a qualche tempo fa, era anche il compagno di Mariangela Eboli. Purtroppo, però, la vita reale supera la fantasia e Zalone ha dovuto fare i conti con fatti concreti, arrivando a separarsi, nel luglio del 2024.

Ora, secondo quanto riportato da IoDonna, dopo la separazione affettiva, sarebbe arrivato anche il divorzio professionale. Difatti, la Eboli era amministratrice unica della società Mlz, che organizza gli eventi di Checco. La decisione del pugliese è arrivata come una doccia fredda addosso alla donna, tant’è che è stato deciso di risarcirla, per mancato preavviso, con un’indennità pari a sei mesi di compenso. Da quello che si legge sul web, il compenso mensile si aggirerebbe attorno ai 5.000 euro, quindi Zalone dovrà sborsare ben 30.000 euro. Tuttavia, via il suo patrimonio, questa dovrebbe essere una cifra irrisoria per lui.

Il patrimonio di Checco Zalone

Checco Zalone diventa famoso prima con la sua voce che con i suoi film. Nel 2006, infatti, partecipa a Zelig e produce la canzone Siamo una squadra fortissimi, in occasione dei Mondiali. Questa hit venderà ben 50 mila copie, diventando disco di platino. Subito dopo, arriva la carriera d’attore, con Cado dalle nubi, che gli permette di incassare ben 14 milioni di euro. In seguito, continua a sfornare delle miniere d’oro, come Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado? e Tolo tolo. E, sarà proprio con Quo vado? che si aggiudicherà il primato del film con l’incasso più alto, in Italia, superando persino Titanic e Avatar.

Tuttavia, gli incassi non vanno dritti nelle tasche di Zalone, ma servono a coprire tutte le spese che hanno permesso la creazione del film. Ragion per cui, lui porta a casa il 10% delle entrate totali e, per Quo vado?, dovrebbe aver incassato circa 6 milioni. Inoltre, Il Corriere avrebbe rivelato che la società Mlz frutterebbe circa 5 milioni l’anno. Inoltre, l’attore viene retribuito anche per le sue partecipazioni televisive, come quella a Sanremo 2022, che è costata alla Rai ben 50.000 euro. Insomma, togliendo la percentuale di tasse che l’artista deve versare e altre spese extra, possiamo affermare che Zalone, negli anni, sia riuscito a mettere da parte un bel gruzzoletto, che farebbe gola a chiunque.