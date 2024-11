Batosta Alfonso Signorini: Grande Fratello a rischio | Palinsesto in rivoluzione totale

Pare che il padrone di casa del Grande Fratello subirà un duro colpo: Alfonso Signorini dovrà fare i conti con grandi cambiamenti.

Certo, Canale 5 è uno di quei canali di punta sul quale tutti i programmi vorrebbero andare in onda, ma la competizione è un altro fattore da analizzare, quando si parla di esso. Di anno in anno, viene discusso e studiato il nuovo palinsesto, per fare spazio a nuovi progetti e per confermare vecchie certezze.

Una di quest’ultime è proprio Grande Fratello, che va in onda sulla rete Mediaset dai primi anni 2000 e che ha conquistato milioni di telespettatori, aggiudicandosi il primato di re dei reality. Anche quest’anno, è tornato alla ribalta con Alfonso Signorini, impiegato ormai da diverse edizioni alla conduzione.

Purtroppo, però, pare che questa volta l’uomo dovrà fare i conti con la rivoluzione totale del palinsesto, che porterebbe alla luce diverse novità e parecchi cambiamenti. Per Alfonso Signorini, potrebbe essere una vera e propria batosta. Ecco cosa potrebbe accadere di qui a poco.

Il GF fatto fuori da un altro programma

Già da qualche settimana, Alfonso Signorini ha dovuto rinunciare al doppio appuntamento settimanale, cedendo il giovedì sera a Endless Love, l’amatissima soap turca che segue le vicende di Nihan e Kemal, e il loro amore ostacolato, ma più forte di qualunque cosa. Così, al conduttore era rimasto solo il lunedì sera. Ma. a quanto pare, l’uomo dovrà fare a meno anche di questo, accontentandosi di un altro giorno.

Stando a quanto riportato dal sito Leggo, ci sarà un nuovo programma a prendersi la serata del lunedì, mentre Signorini verrà rimbalzato a un altro giorno, rivoluzionando il palinsesto al quale il pubblico a casa si era ormai abituato. Un duro colpo per il conduttore che, quest’anno, sta vedendo sfumare la possibilità di imprimersi in maniera duratura nella messa in onda del suo programma. Chissà cosa ne penserà Alfonso del fatto che, ancora una volta, vedrà un’altra trasmissione prendere il posto del suo amato GF. Ma, ecco chi è che dovrebbe sostituirlo.

La new entry del lunedì sera

Da martedì 5 novembre prenderà il via una stupefacente rivelazione delle reti Mediaset, La Talpa. Il programma, condotto da Diletta Leotta, conduce un’indagine accurata, tra misteri, depistaggi e sospetti, verso un solo obiettivo: capire chi è la talpa, tra i membri del cast. Inoltre, rispetto alle vecchie edizioni, il pubblico a casa potrà sfruttare la multipiattaforma, usufruendo sia di Canale 5 che di Mediaset Infinity.

Nonostante il reality debutti il martedì sera, stando a quanto annunciato da Leggo, nella settimana seguente dovrebbe prendere il posto del Grande Fratello, andando poi in onda il lunedì sera. Nulla è ancora deciso, ma tutto dipenderà dagli ascolti registrati dalla prima puntata e da ciò che verrà trasmesso sulla rete avversaria, ovvero Rai 1. Nel frattempo, Alfonso Signorini dovrebbe iniziare a prendere in considerazione questa ipotesi, posticipando il GF al giorno dopo.