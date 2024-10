La casa di Stefano De Martino é un sogno ad occhi aperti: dove abita il conduttore di Rai 1

Il nuovo conduttore di Affari Tuoi lascia tutti a bocca aperta con la sua lussuosa dimora: vieni a scoprire dove vive Stefano De Martino.

Un’eredità difficile da raccogliere e aspettative che sfioravano i limiti dell’impossibile, ma Stefano De Martino è stato in grado di entrare nello studio di Affari Tuoi, portando tutta la sua simpatia e la sua spontaneità. Già dopo le prime puntate, sul web non si faceva altro che parlare di lui e della sua bravura.

Un salto di qualità, che lo ha portato da Rai 2 a Rai 1, prendendo le redini di un programma che Amadeus era riuscito a portare alla ribalta. Stefano non delude mai, puntata dopo puntata. Ha sempre in serbo una battuta, una frase in grado di sdrammatizzare la tensione del gioco, ha sempre un sorrido per tutti. Anche i concorrenti apprezzano molto la genuinità del conduttore e, arrivati alla loro ultima puntata, lo ringraziano per essere stato uno di loro.

Dopo anni passati dietro l’ombra dell’ormai ex moglie, Belen Rodriguez, De Martino ha avuto la sua rivincita. Dagli esordi ad Amici, in qualità di ballerino, ad oggi, Stefano ne ha fatta di strada e ciò è dimostrato anche dalla casa che possiede. Un sogno a occhi aperti, una dimora che molti possono solamente ammirare. Ecco dove vive il conduttore di Rai 1.

L’eleganza di De Martino

Per arredare la sua casa nei minimi dettagli e conferirle un tocco di eleganza in più, De Martino si è affidato a professionisti del settore, l’interior designer Vincenzo Sabatino e l’architetto Domenico U Iovine. In questo modo, la casa è stata ristrutturata e arredata a dovere, rispecchiando i gusti del conduttore. Tra le foto che pubblica sui suoi social, si può scorgere il salone, in cui predominano un lussuoso divano viola, della ditta Biosofa, dal valore di circa 10.000 euro e dei dettagli artistici, che personalizzano la zona. Il soffitto, infatti, riporta delle decorazioni classiche, fatte con lo stucco, bianco su bianco. Sul lato opposto del divano, possiamo ammirare un pianoforte nero, con dettagli dorati. Ad arricchire le pareti, opere d’arte moderne con ritratti stilizzati e un grande disco rosso, contemporaneo e grintoso.

La cucina, invece, è molto minimal ma, al contempo, pratica. Qui, predominano i colori tenui, con mobili grigi, maniglie in metallo e pavimento in legno. Sul piano da lavoro, sono presenti tutti gli elettrodomestici indispensabili in cucina, tutti con uno stile che si abbina perfettamente al design generale. Per la camera da letto, invece, Stefano ha scelto un letto in velluto blu scuro e un’illuminazione che rilassa, perfetta per una coccola serale, dopo una giornata ricca di impegni. Un tappeto beige con bordi neri si poggia sul pavimento e tende a listelli neri arricchiscono le finestre. Ora che abbiamo fatto un tuffo nella casa di uno dei conduttori più amati dei nostri tempi, scopriamo dov’è che si trova la casa di De Martino.

Dove si trova la casa del conduttore

Già solo a leggerne la descrizione, ci viene in mente una casa da favola. Stefano ha pensato bene a tutti i comfort che si vorrebbero trovare in un’abitazione e ha giocato con stili e colori, creando un effetto finale da sogno. Ovviamente, è stato anche merito dei professionisti che lo hanno assistito, rendendo concreto il suo ideale di casa.

Questa splendida dimora si trova a Milano. Anche se si tratta di una città frenetica e in balia del caos, De Martino è stato in grado di ritagliarsi il suo angolo di paradiso. Dopo una giornata di lavoro, tornare a casa e potersi sdraiare su un divano del genere o potersi tuffare in un letto così accogliente, è il desiderio di tutti noi. Stefano, per la sua abitazione, non ha badato a spese e ha puntato al massimo.